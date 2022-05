Zázračné dieťa! Statočnému Jarkovi dávali pár dní života: Rodičia aj lekári po troch rokoch žasnú

Zázračné dieťa! Toto doslova platí o trojročnom Jarkovi Ondrejkovi z Horných Plachtiniec (okr. Veľký Krtíš), ktorý sa narodil bez ľavej srdcovej komory a aorty.

. Vo februári oslávil 3. narodeniny a je z neho veru poriadny šibal.

Jaroslav (49) a Anka (33) Ondrejkovci sú spolu 15 rokov a pred 13 rokmi sa im narodila dcérka Anička. Po dvoch potratoch trvalo takmer desať rokov, kým Anka otehotnela. Podstúpila mnoho vyšetrení a všetky dopadli dobre. „Tešili sme sa, že budeme mať vytúženého zdravého chlapčeka. Všetko bolo až do pôrodu v poriadku. Rodila som cisárskym rezom, Jarko mal štyri kilá a vyzeral úplne zdravý. Dvakrát mi ho potom doniesli, no večer už nie. Museli ho dať do inkubátora, pretože si nevedel udržať telesnú teplotu,“ spomína si na chvíle po pôrode dvojnásobná mamička.

Vážne rozhodnutie

Na druhý deň jej synčeka vyšetril kardiológ, ktorý mu zistil tri chyby na srdiečku. Rozhodli sa ho teda previezť do kardiocentra v Bratislave. Anka napriek tomu, že bola ubolená, odišla s manželom za svojím milovaným dieťatkom. „Nepozerala som na bolesť, ale na to, že chcem byť s Jarkom. Hneď zasadalo konzílium lekárov a oznámili nám, že synčekova diagnóza nie je zlučiteľná so životom, že má hypoplastický ľavokomorový syndróm. Nielenže nemá ľavú srdcovú komoru, ale aj aorta je vyvinutá len do výčnelkov do hlavičky a rúk, ale nie do dolnej časti tela,“ hovorí so slzami v očiach Anka.

Jarkovi dodnes pomáha prežiť hlavne ductus (prepojenie) medzi aortou a pľúcnicou. Mal sa mu uzatvoriť, ale z dôvodu liekov sa tak nestalo. „Nechceli sme ani prijať, že náš syn by nemusel žiť. Navrhli nám operácie, no nemusel by to prežiť, alebo by sa dožil maximálne 10 - 13 rokov.