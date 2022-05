Covid im vzal milovanú mamu († 42), otec sa po jej smrti zrútil: Nový život vďaka poštárke

Poštárka Monika (42) dokázala, že má srdce na správnom mieste.

Smrť milovanej ženy ho tak zlomila, že bol úplne paralyzovaný a rodina prišla o byt. Monika sa rozhodla, že otcovi s deťmi pomôže! Založila transparentný účet a pomohla vybaviť mestský byt. A to nie je všetko!

Eva Čurejová († 42) pracovala ako pomocná kuchárka a s mužom Martinom (39) vychovávali svoje tri deti najlepšie, ako vedeli. Lenže počas pandémie sa nakazila a jej stav sa zhoršoval zo dňa na deň. „Niesla som jej list v pondelok a už vtedy jej bolo veľmi zle. Ťažko dýchala, dve deti boli pri nej, z jednej strany chlapec, z druhej najmladšia Klaudia. Vo štvrtok už bola uvedená do umelého spánku a v nedeľu 7. decembra zomrela,“ prezradila poštárka Monika, ktorá onedlho zistila, že smrť mamičky rodinu takmer rozložila.

Martin, ktorý dovtedy pracoval a deti vychovával ako vzorný otec, sa zosypal. „Nevydržal som to. Deti šli k mame do osady, nevládal som utiahnuť byt ani prácu. Platil som 600 eur za nájom a živil som tri deti. Nedal som to,“ odhalil. Keď to zistila poštárka Monika, rozhodla sa konať.