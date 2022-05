Pellegrini tvrdí, že vznikla temná koalícia: Najvyšší kontrolný úrad by mal byť v rukách opozície!

Post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR by nemal byť obsadený nominantom OĽANO, rovnako ani post podpredsedu úradu. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini.

Aj táto voľba v parlamente podľa neho ukazuje, že vládna koalícia hlasovala opäť s fašistami. Hovorí o vzniku temnej koalície. Premiér Eduard Heger (OĽANO) odmieta, že by stál na čele takejto koalície.

Pellegrini podotkol, že NKÚ by mal kontrolovať vládu i jej hospodárenie a mal by byť v rukách opozície. Ide pritom podľa neho o jednu z mála inštitúcií, ktorá môže a má reálne možnosti na kontrolovanie vlády. Hlas-SD je však presvedčený, že ani posledné dva roky nebol úrad účinným kontrolórom a venoval sa skôr bývalým než súčasnej vláde. Podotkol, že tá pritom neefektívne míňala financie a dosadzovala si nominantov do rôznych funkcií.

Expremiér tvrdí, že doterajší podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy, ktorý bol zvolený v stredu (25. 5.) za šéfa NKÚ, si pravdepodobne vytváral priestor u lídra OĽANO Igora Matoviča na svoju nomináciu. Pellegrini hovorí, že aj pri tejto voľbe zrejme vládna koalícia opäť hlasovala aj s fašistami. Pripomenul, že poslanci z ĽSNS podporili aj protiinflačný balíček ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).