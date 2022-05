Kolíková otvorene k Matovičovmu balíku: Toto si o ňom myslím! Podá návrh na Ústavný súd?

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková tvrdí, že neparticipuje na žiadnom podaní na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s protiinflačným balíkom ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Uviedla to po štvrtkovom rokovaní vlády. Poznamenala, že návrh je procesne pochybný a bol by vhodný na to, aby sa ním ÚS zaoberal.

Neteší ju ani samotná situácia v koalícii, počkať podľa nej treba na ďalší vývoj. "Neodchádzame z vlády, táto situácia je nesmierne ťažká," skonštatovala Kolíková. Nestalo sa podľa nej po prvý raz, že by koaličný návrh prešiel v Národnej rade (NR) SR s hlasmi opozície. SaS nehovorí o vážnom porušení koaličnej dohody. Ministerka si však nemyslí, že by sa zväčšovala miera tolerancie voči takýmto situáciám.

Čo sa týka samotného balíka protiinflačnej pomoci, treba podľa nej počkať na ďalší postup. Podotkla, že nemá pripravené podanie na ÚS, nemá ani takú kompetenciu a ani na žiadnom neparticipuje. To, či sa na ÚS obráti prezidentka SR Zuzana Čaputová, je podľa ministerky plne v jej rukách. Osobne si myslí, že Matovičov návrh bol procesne pochybný a má aj vecné nedostatky. Podčiarkla najmä dôsledky pre samosprávy. Navyše nepovažuje návrh za dostatočne adresnú pomoc tým, ktorí to potrebujú. "Nechcem ísť na barikády. Nie som spokojná so situáciou ani v rámci koalície. Počkajme si, aký bude vývoj," dodala.

Uviedla tiež, že v koalícii už diskutovali o návrhu na úpravu trestu prepadnutia majetku. Po právnej analýze má za to, že treba prísť so zmenou. "Prišla som s návrhom, ktorý nemal úplnú zhodu v koalícii, teraz hľadáme riešenia, na ktorom sa vieme všetci dohodnúť," povedala. Poukázala na to, že v NR SR je otvorený Trestný zákon a ak dospejú s partnermi k dohode, možno predpokladať zaradenie úpravy už do tohto návrhu.

Za kľúčovú označila otázku, či má byť trest prepadnutia majetku povinnosťou, alebo budú môcť súdy rozhodovať o tom, či ho uplatniť. Myslí si, že by sa v tomto mali otvoriť súdom ruky a zhodujú sa na tom aj s partnermi. Nateraz sa však nevedia podľa jej slov dohodnúť na detailoch.