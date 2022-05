Vodička pod vplyvom alkoholu na R1: Zničené zvodidlá a dopravné značky! Neuveríte, koľko nafúkala

Na rýchlostnej ceste R1 na križovatke Nitra-západ vodička vozidla Audi A3 zdemolovala zvodidlá a dopravné značenie.

Pri následnej dychovej skúške nafúkala 2,25 promile. "To sa považuje za ťažkú opitosť," informovala polícia.

Žena pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a narazila do zvodidiel. "Následne pokračovala v jazde ďalej, kde narazila do smerového stĺpika a do poklopu odvodňovacieho kanála. Ani to ženu nezastavilo a v jazde pokračovala, pričom narazila do ďalších dvoch kanálov a nakoniec do dopravných značení. Po týchto nárazoch zostala s autom stáť," uviedla polícia.

Vodička bola so zraneniami prevezená do Fakultnej nemocnice v Nitre. Pri dopravnej nehode vznikla škoda na vozidle a verejnoprospešnom zariadení vo výške viac ako 9000 eur. "Dopravní policajti z Nitry vo veci začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," doplnila polícia.