Heger varoval, že Rusko môže ohroziť aj Slovensko: Víťazstvo Ukrajiny je pre nás dôležité

Ak by Rusko zvíťazilo vo vojne na Ukrajine, bude postupovať ďalej a mohlo by ohroziť aj Slovensko. Pre spravodajskú stanicu Sky News to vo švajčiarskom Davose povedal slovenský premiér Eduard Heger.

"Je dôležité, že (Ukrajinci) sú našimi susedmi a my sme plne na ich strane, (je dôležité), aby zvíťazili a zachovali si svoju demokraciu a suverenitu," zdôraznil Heger. Slovensku podľa premiéra veľmi záleží aj na tom, aby bola susedná Ukrajina stabilnou a prosperujúcou krajinou. Ak by však Rusko na Ukrajine zvíťazilo, ohrozené by podľa Hegera bolo aj Slovensko. "Ďalší na rade sme my. Ak (Ukrajinci) nezvíťazia, vieme, že Rusko pôjde ďalej, čiže je to skutočne veľmi dôležité a musíme to chápať, najmä v Európskej únii," povedal slovenský premiér, ktorého vo štvrtok citovala Sky News. Mrazivé slová nášho premiéra: Keď padne Ukrajina, Slovensko bude ďalšie na rade