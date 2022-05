Protiinflačný balíček prešiel parlamentom, hrozí však problém: Budú musieť ľudia vracať peniaze?!

Miliardový balíček prešiel parlamentom! Financmajstrovi Igorovi Matovičovi sa to podarilo aj s podporou fašistov a nezaradených poslancov. Už pred pár dňami však ministerka spravodlivosti avizovala, že táto narýchlo šitá legislatíva môže skončiť na Ústavnom súde. Čo hrozí, ak by do hry naozaj zasiahli súdne ťahanice?

Protiinflačný balíček má zmierniť dosahy inflácie a vysokých cien energií na tých chudobnejších. Od začiatku však čelil kritike nielen z radov opozície, ale aj od koaličných partnerov, ktorým sa nepozdávalo neadresné rozdávanie a nejasné financovanie viac ako miliardového balíčka. Kritikou nešetrila ani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (47). Padli aj vyhrážky, že zákon preto napokon skončí na Ústavnom súde. „Nepredbiehajme udalosti. Pani prezidentka zatiaľ nepodpísala predmetný zákon. V každom prípade proces, ktorým bol presadzovaný tento návrh, považujem za veľmi pochybný. Ide o hrubé porušenie legislatívneho procesu, a preto si myslím, že je to vec, ktorá môže skončiť aj na Ústavnom súde,“ uviedla pre Nový Čas Kolíková s tým, že ona sa na súd obrátiť nemieni.

Opozícia dáva ruky preč

Hoci by sa mohlo zdať, že opozícia sa bude snažiť koalícii podkúriť a poženie schválený balíček pred súd, nie je to tak. Urobiť tak nemieni opozičný Smer ani Hlas. „Mária Kolíková má byť z titulu svojej funkcie strážkyňou legislatívnej čistoty a keďže napriek verejnému pohoršeniu nad jej stavom ostáva na svojom poste, Hlas oprávnene očakáva, že tento podnet podá samotná ministerka alebo jej strana SaS,“ tvrdí hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Macíková. K celej záležitosti sa zatiaľ nevyjadrila ani hlava štátu, ktorá má kontroverznú legislatívu na stole na podpis. „Prezidentka sa musí najprv oboznámiť s prijatou legislatívou a bude posudzovať jej súlad s ústavou vrátane využitia skráteného legislatívneho konania,“ odpovedal pre Nový Čas prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Čo hrozí

Ak by sa predsa len našiel niekto, kto by uvedený zákon napadol, podľa právnika Róberta Bánosa by mohlo dôjsť k problémom v prípade, že prostriedky by sa už na základe zákona začali rodinám vyplácať. „Za predpokladu, že by medzičasom prišlo k vyplateniu určitých finančných prostriedkov na základe neúčinného zákona, išlo by v takom prípade o bezdôvodné obohatenie, ktoré by museli tieto subjekty vrátiť späť,“ objasnil pre Nový Čas Bános. Zatiaľ sa však zdá, že na nepopulárny krok sa nikto nenašiel, hoci aj táto možnosť je stále v hre. „Návrh na konanie vie podať len prezidentka, generálny prokurátor alebo 30 poslancov,“ uzavrel hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Ak zákon napadnú na ústavnom súde, bude problém

Róbert Bános, advokát

- V prípade podania návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov a jeho prijatia na ďalšie konanie môže Ústavný súd SR aj bez návrhu pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Za predpokladu, že by medzičasom prišlo k vyplateniu určitých finančných prostriedkov na základe neúčinného zákona, išlo by v takom prípade o bezdôvodné obohatenie, ktoré by museli tieto subjekty vrátiť späť.

Čo prinesie balíček

Jednorazový zvýšený prídavok na dieťa 100 eur

- vyplatí sa v júni rodinám na každé dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa

- od júla sa zvýši z 12,14 eura na 30 eur

Príspevok 100 eur

- v úni dostanú aj ľudia v hmotnej núdzi, náhradní rodičia, opatrovatelia a ľudia nad 62 rokov, ktorým nevznikne nárok na dôchodok.

Daňový bonus sa od júla zvýši zo 43,60 eura na 70 eur

- a od januára bude maximálne 100 eur na dieťa do 15 rokov, na dieťa staršie ako 15 rokov bude bonus od júla 40 eur a od januára 50 eur.

Rodinné prídavky sa v júli zvýšia z 25,88 eura na 30 eur

Príspevok na krúžky je od januára 60 eur.