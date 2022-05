Dcéra zavraždeného ruského politika pokrstila Chodník Borisa Nemcova: Silný odkaz do Kremľa!

Návštevníci ruskej ambasády ho už nebudú môcť prehliadnuť. Priamo pred veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave sa skvie plaketa s nápisom Chodník Borisa Nemcova, pomenovaná po voľakedajšom lídrovi ruskej opozície, ktorého zavraždili pred siedmimi rokmi v tesnom susedstve Kremľa.

Na plote ambasády ho dopĺňa tabuľka s nápisom Ulica Borisa Nemcova, ako sa po novom nazýva časť bratislavskej Godrovej. Chodník prišla do Bratislavy pokrstiť dcéra zavraždeného ruského politika a na slávnostnom akte nechýbali momenty dojatia ani iné silné politické odkazy do Kremľa.

Borisa Nemcova zastrelili šiestimi ranami v Moskve 27. februára 2015, a to práve v čase, keď viedol silnú politickú kampaň proti Putinovi, pripravoval ďalšiu veľkú demonštráciu proti jeho režimu a prichádzal stále s novými svedectvami o jeho zločinoch na Ukrajine, ale aj v samotnom Rusku. Hoci oficiálna verzia bola iná, okamžite sa objavili vážne podozrenia, že objednávateľom vraždy mohol byť samotný Putin, pre ktorého bol v tom čase Nemcov nepriateľ číslo jeden.

Signál solidarity s Ukrajinou

Bratislava sa stala len piatym mestom na svete, ktoré túto udalosť pripomenulo pomenovaním ulice či námestia, na ktorom sídli ruské veľvyslanectvo, práve po Nemcovovi nielen svojim obyvateľom, ale predovšetkým samotnému Rusku. „Ďakujem všetkým, ktorí stoja za nápadom pomenovať túto ulicu po mojom otcovi. Považujem to za silný signál solidarity s Ukrajinou, a tiež s Rusmi, ktorí práve teraz stoja proti Vladimirovi Putinovi,“ povedala pred ruským veľvyslanectvom Nemcovova dcéra Žanna. „Verím, že vízia môjho otca, že Rusko by sa malo stať demokraciou, získa v rokoch, ktoré sú pred nami, v Rusku na popularite,“ dodala Žanna, ktorá po otcovej násilnej smrti emigrovala do Nemecka a neskôr do Portugalska, kde pôsobí ako novinárka a aktivistka.

„Myslím si, že robíme dobrý krok, pretože nielen svet, ale predovšetkým náš nepriateľ, ktorý nás označil za nepriateľov, má vedieť, že vieme, kto je skutočný nepriateľ a kto sa stal obeťou toho nepriateľa. A jednou z tých obetí, okrem povraždených v Buči, okrem pozabíjaných v divadle, je aj Boris Nemcov, ktorý chcel iné Rusko, ako chce nacista v Kremli,“ povedal pred ruskou ambasádou pre Nový Čas poslanec Peter Osuský (SaS), ktorý bol jedným z iniciátorov tohto nápadu.