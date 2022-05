Nemci chcú pri Veľkej Ide postaviť fabriku: Dáme košom investorovi so 125 miliónmi eur?!

Príde východ Slovenska o 125-miliónovú investíciu? Nemecká spoločnosť Mubea len nedávno ohlásila svoj plán vybudovať závod na výrobu ľahkých komponentov pre automobilový priemysel pri obci Veľká Ida (okr. Košice-okolie), kde by malo vzniknúť viac ako 350 nových pracovných miest. Investor však narazil na Okresný úrad (OÚ) v Košiciach, cez ktorý jeho zámer neprešiel.

Neďaleko Košíc plánuje nemecká spoločnosť Mubea Tailored Products, s. r. o., vybudovať fabriku na výrobu komponentov pre svetový automobilový priemysel. Pri obci Veľká Ida (okr. Košice-okolie) chce výrobca postaviť v priemyselnom a logistickom areáli novú výrobno-skladovú halu vrátane ďalšej administratívnej haly. Predbežné predpokladané celkové náklady na výrobnú technológiu predstavujú až 90 miliónov eur, stavba by mala spoločnosť stáť 34,7 milióna. Obrovská investícia na východe Slovenska celkovo takmer za 125 miliónov eur má vytvoriť postupne 355 pracovných miest.

Narazili na problém

Či sa to podarí zrealizovať, je nateraz otázne. Predbežnú stopku investícii dal OÚ v Košiciach. Výstavba fabriky úzko závisí od úpravy územného plánu. Ten ráta s rozšírením priemyselnej zóny na úkor poľnohospodárskej pôdy, s čím OÚ zatiaľ nesúhlasí. Opiera sa o ustanovenie zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa ktorého túto pôdu možno použiť na stavebné a iné účely len v nevyhnutných prípadoch a priemyselná zóna podľa OÚ nevyhnutnou nie je. Navyše, podľa OÚ je v Priemyselnom parku Veľká Ida dostatok doteraz nezastavaných plôch a aj v okrese je množstvo už odsúhlasených voľných plôch v iných priemyselných parkoch. Faktom však je, že poľnohospodárska pôda, na ktorú by sa mal priemyselný park rozšíriť, nie je zaradená medzi tie najkvalitnejšie.

Nahnevaný starosta

Starosta Veľkej Idy Peter Nagy (41) vyhlásil, že ich priemyselný park síce má takmer 6-hektárovú plochu na výstavbu závodu, nejde však o súvislú plochu, na ktorej by sa fabrika dala reálne postaviť. „Investor chce túto fabriku postaviť v tesnej blízkosti inej spoločnosti, s ktorou chce pri výrobe spolupracovať, čo aj deklarovali,“ vysvetľuje starosta. Podľa Nagya je možné, že OÚ tomuto zámeru investora spočiatku úplne neveril. „Do 8. februára boli developer predávajúci pozemky a investor viazaní mlčanlivosťou.

Až potom investor dovolil, aby sme OÚ odtajnili časti zmluvy a potvrdili tak, že investor má reálny záujem. Ide o subjekt, ktorý má dohľadateľnú históriu a veľmi dobré meno vo svete,“ dodal Nagy. Verí, že vďaka pomoci rezortu hospodárstva sa im podarí dohodnúť a presvedčiť OÚ, aby im vydal k zmene územného plánu kladné stanovisko a umožnil tak investorovi požiadať o stavebné povolenie. „Myslím, že je v záujme štátu, aby tu ten investor prišiel. Ak by to neprešlo, bola by to celoeurópska blamáž, že sme neboli schopní udržať investora len kvôli byrokracii,“ uviedol starosta a dodal, že ak by sa podnik podarilo postaviť, pre obec by to neznamenalo len príjem do obecnej kasy, ale aj desiatky či stovky pracovných miest pre domácich, ako aj ľudí z regiónu.