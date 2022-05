Dcére zavraždenej Agáty († 39) pomáhajú i susedia: Pátranie po tele rozštvrtenej ženy neprinieslo výsledok

Pomáhajú malému dievčatku! Agáta († 39) z Budče neďaleko Zvolena je takmer 3 mesiace nezvestná, no polícia pátra s najväčšou pravdepodobnosťou len po tele.

Z vraždy už totiž obvinili manžela Štefana (46), ktorý sa k činu najprv priznal, no neskôr prestal spolupracovať. Najviac stratou mamičky trpí Vaneska (7), ktorá naraz prišla o oboch rodičov. Starajú sa o ňu starí rodičia. Pomáhajú im aj susedia, ktorí sa rozhodli uskutočniť pre dievčatko finančnú zbierku.

„Ďakujeme všetkým susedovcom z nášho paneláku za finančnú pomoc pre našu Vanesku,“ oznam s takýmto textom a srdiečkom visí na vchode paneláka, kde bývajú starí rodičia s dievčatkom. Práve oni cítili potrebu poďakovať sa susedom za ich podporu a pomoc aj takýmto spôsobom. „Viacerí susedia už prispeli. Chcem aspoň takto trošku pomôcť malej, urobiť jej radosť. Majú to veľmi ťažké,“ uviedla jedna zo susediek.

Obvinený prestal spolupracovať

Hoci od vraždy uplynuli už takmer 3 mesiace, najbližší Agáty jej stratu stále nesú ťažko. Nedostávajú odpovede na otázky a ani netušia, kam sa podelo jej telo. „Vlastne nič neviem,“ povedala nám užialená mama nezvestnej ženy.

Agátin manžel Štefan po zadržaní opísal, ako manželku usmrtil a pridal aj detaily likvidácie jej tela. Neskôr však výpoveď zmenil. K beštiálnemu činu malo dôjsť 10. marca večer. Agátu mal podľa uznesenia o vznesení obvinenia zavraždiť vlastnými rukami. Podľa neho došlo medzi ním a manželkou k hádke, následne mali do seba strčiť. Agáta mala spadnúť na zem, a keď dopadla na chrbát, muž ju podľa spisu chytil pod krk a držal dovtedy, kým sa neprestala hýbať.

Následne ju podľa vlastnej výpovede odtiahol do kúpeľne, kde ju rozrezal elektrickou pílkou. Časti tela podľa uznesenia naložil do troch vedier a rozviezol. Momentálne sa k beštiálnemu činu nevyjadruje. „Nespolupracuje. Nechce im povedať ani to, kde sa zbavil pozostatkov,“ uviedol zdroj Nového Času. „Vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. Telo obete doposiaľ nájdené nebolo,“ informovala Mária Faltániová, banskobystrická policajná hovorkyňa.

Nie je telo, nie je vražda?

Štefan, ktorý bol krátko po zadržaní obvinený z vraždy, možno stavil na to, že keď sa nenájde Agátino telo, nemôžu ho obžalovať a odsúdiť. Podľa bývalého kriminalistu Mateja Snopka mohol práve preto zmeniť výpoveď. História však pamätá podobné prípady, keď odsúdili obžalovaného aj bez tela. „Mohlo sa stať, že po porade s advokátom uvážil, že sa budú držať toho, že keď nie je telo, nie je vražda. Ak sa však vyšetrovaním podarí získať dostatok dôkazov, že poškodený už nežije a takisto aj dostatok priamych i nepriamych dôkazov proti obvinenému, môže ho súd uznať za vinného,“ povedal.