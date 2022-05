Prezidentka SR o predstaviteľoch mimovládnych organizácií: Sú hybnou silou a kľúčovou oporou Slovenska v ťažkých časoch!

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v utorok predstaviteľov mimovládnych organizácií a ocenila ich pomoc štátu.

Zároveň ľudia z mimovládok predstavili hlave štátu výsledky prieskumu, ktorý sumarizuje aktivity dobrovoľníkov a 130 slovenských mimovládnych organizácií, ktoré pomáhali štátu a samosprávam zvládnuť prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. TASR o tom informoval predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac.

"Mimovládne organizácie a občiansky sektor sú hybnou silou a kľúčovou oporou Slovenska v ťažkých časoch. Znovu sa to potvrdilo pri pandemickej kríze a doteraz môžeme energiu a nasadenie mimovládok sledovať pri utečeneckej vlne z Ukrajiny," uviedla prezidentka SR na sociálnej sieti. Poukázala na to, že v mimovládkach pôsobia profesionáli, ktorí vedia byť partnerom štátu v náročných situáciách a často myslia aj na aspekty, ktoré štátu nie sú hneď samozrejmé – psychologickú podporu, bezpečnosť žien pred násilím či aktivity pre deti.

Predstavitelia občianskeho sektora deklarovali záujem vstúpiť so štátom do partnerského dialógu a pomôcť svojimi skúsenosťami a návrhmi pri aktualizácii strategických materiálov a praktických postupov krízovej a humanitárnej pomoci, ako aj inklúzie ľudí utekajúcich z vojnou zasiahnutých oblastí Ukrajiny do našej spoločnosti. "Dobrovoľníci a mimovládne organizácie hrali významnú úlohu pri tom, ako Slovensko zvládlo nápor ľudí, ktorí utekali po 24. februári pred ruskou vojenskou inváziou. Nabrali sme množstvo cenných skúseností z toho, ako poskytovať pomoc priamo v krajine zmietanej vojnou, ale aj z manažmentu ľudí v núdzi na hranici či v našom vnútrozemí. Ponúkame štátu pomoc a partnerstvo," povedal Zajac.

Okrem reprezentanta mimovládnych organizácií zastúpených v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa na stretnutí s prezidentkou zúčastnili aj predstavitelia Občianskej platformy pre demokraciu, ako aj organizácií Človek v ohrození, Post Bellum a Centrum pre výskum etnicity a kultúry.

"Dáta do prieskumu sme zbierali od 22. do 29. apríla a celkovo sa zapojilo 130 organizácií občianskej spoločnosti - rôznej veľkosti a zo všetkých regiónov Slovenska. Išlo o organizácie, ktoré sa venovali štyrom základným oblastiam pomoci - na hranici, v našom vnútrozemí, pri inklúzii, či pomáhali priamo na vojnou zasiahnutej Ukrajine. Na základe výsledkov vieme povedať, že len z týchto organizácií sa zapojilo do pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny 732 zamestnancov a 6697 dobrovoľníkov," konštatovala Katarína Batková, z Občianskej platformy za demokraciu, ktorá prieskum spracovala.

Náklady týchto organizácií na zapojenie do pomoci, ako aj výdavky na materiálnu pomoci ľuďom utekajúcim z Ukrajiny alebo výdavky na materiálnu, humanitárnu a zdravotnú pomoc smerujúcu na Ukrajinu v týchto organizáciách presiahli sumu 11.460.000 eur.

Mimovládne organizácie dokážu podľa Čaputovej reagovať rýchlo, prinášajú nadšenie, prebúdzajú v ľuďoch solidaritu. Mrzí ju, keď ich práca nie je uznaná, keď sa stretávajú s nezáujmom kompetentných a keď absentuje ochota prijímať ich skúsenosti. "Pretože keď nevieme solidaritu dostatočne oceniť, tak sa k nej nemusíme neskôr dostať," dodala prezidentka.

Predstavitelia občianskych organizácií v utorok prezidentke predstavili aj nový materiál konzorcia mimovládnych organizácií s názvom Integrácia ľudí z Ukrajiny - návrhy riešení. Ide o konkrétne odporúčania a návrhy, ako uľahčiť a zlepšiť integráciu ľudí z Ukrajiny v našej spoločnosti.