Expert na tropickú medicínu Krčméry: Hrozí nám epidémia opičích kiahní? Týchto odporúčaní sa treba držať

Nová hrozba epidémie? V uplynulých týždňoch sa opičie kiahne objavili v niekoľkých európskych krajinách, ako aj v USA, Kanade, Austrálii.

Lenže už ich majú aj v Rakúsku a, ako vyšlo najavo včera, prvý prípad zaznamenali v Českej republike, takže je len otázkou času, kedy sa vírus objaví u nás. Podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) je riziko, že sa tento typ kiahní rozšíri v populácii, „veľmi nízke“, no pre určité skupiny obyvateľstva zostáva vysoké.

Zistené prípady sa týkajú najmä mužov, ktorí mali pohlavný styk s mužmi, ale ochorenie sa môže preniesť aj kontaktom s kontaminovaným materiálom. Opičie kiahne prekonal aj známy profesor Vladimír Krčméry, v roku 2005 v africkom Sudáne ošetroval nakazeného pacienta. Čo hovorí na túto hrozbu?

V Československu sme sa očkovali proti pravým kiahňam do roku 1980. Sú zaočkovaní ľudia imúnni proti opičím kiahňam?

- Áno, lebo je to skoro taký istý vírus. Preto v Európe ochoreli najmä ľudia mladší ako 40 rokov. Kto si nie je istý, či je zaočkovaný, nech sa v zrkadle pozrie na rameno, či tam má jazvu.

Čo tí, ktorí prekonali pravé kiahne?

- Áno, aj oni sú imúnni až do smrti, ale na Slovensku je ich veľmi málo. U nás sa táto choroba naposledy vyskytla po druhej svetovej vojne.

A ak človek prekonal ovčie kiahne?

- On nie je imúnny. Ovčie kiahne sa iba volajú kiahne, lebo sa to podobá, ale je to iný typ vírusu.