Marián († 54) havaroval cestou na nákup: Za učiteľom, ktorý nedával päťky, plače celá škola! Dojemné slová žiakov

Za učiteľom Mariánom Mišom († 54) plače celá škola. Mali ho radi žiaci aj kolegovia na ZŠ v Sobranciach, kde celý život učil telocvik.

Obľúbený pedagóg bol pre žiakov ako druhý otec, ktorý nikdy prísne netrestal, ale vždy dokázal správne motivovať slovami i skutkami. Chýbať bude aj riaditeľovi a zároveň kamarátovi v jednej osobe Jánovi Valigovi (53). Veľmi ťažko nesie, že jeho priateľ Marián spolu s mamou a so sestrou zahynuli v aute, ktoré spolu vyberali...

Ján Valiga sa s Mariánom Mišom poznal prakticky od škôlky, chodili spolu do základnej školy, na gymnázium a po skončení vysokej školy sa opäť stretli v škole ako kolegovia. „Okrem jedného roka pôsobil celý čas v tejto škole,“ hovorí Valiga, ktorý si stále nevie vysvetliť, čo sa v osudný deň mohlo stať. „Moja manželka je tiež učiteľka, s Mariánom mali spolu šiestu hodinu. Keď skončil v škole, vravel, že ide s mamou a so sestrou na nákupy do Michaloviec,“ prezradil Valiga. Tam však nedošli...

„Po čelnom náraze do kamióna osobné auto s tromi osobami odhodilo do priekopy. Tri osoby nachádzajúce sa v aute utrpeli pri dopravnej nehode zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahli,“ informovala Lenka Ivanová, košická krajská policajná hovorkyňa. Tými tromi osobami boli učiteľ Marián Mišo, jeho milovaná mamička († 76) a sestra († 47)...

Ako malo dôjsť k nehode Zdroj: infografika NČ

Žiaci ho zbožňovali

So smrťou obľúbeného učiteľa sa ťažko vyrovnávajú aj žiaci, ktorí mu do kondolenčnej knihy píšu srdcervúce odkazy do neba. „Boli ste viac ako učiteľ, boli ste ako rodina,“ napísala jedna zo školáčok. Aj ďalší mu adresovali dojímavé slová na rozlúčku, ktoré dokonale vystihovali ich vzťah: „Boli ste náš najlepší učiteľ, odpočívajte v pokoji...“