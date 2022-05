Príčina hrôzostrašnej nehody neďaleko Kolíňan je konečne vyriešená: Čo môže za smrť 12 ľudí?

Po viac ako dvoch rokoch od jednej z najväčších tragédií na našich cestách je obžaloba konečne na súde! Pri havárii autobusu a nákladného auta pri Kolíňanoch (okr. Nitra) zahynulo 13. novembra 2019 dvanásť osôb, z toho štyri maloleté deti.

Prokuratúra teraz dáva zdrveným pozostalým jasnú odpoveď na otázku, čo spôsobilo zbytočnú smrť ich blízkych. Definitívny verdikt a výška trestu však budú závisieť od sudcu. Zo spôsobenia nehody je obžalovaný vodič nákladného auta Július (62), ktorému hrozí až 10 rokov basy.

V obžalobe sa píše, že vodič nákladiaka Július neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu i povahe vozovky, nákladu a iným okolnostiam, ktoré mohol predvídať. Obžalovali ho preto z prečinu všeobecného ohrozenia. „Z nedbanlivosti spôsobil všeobecné nebezpečenstvo a zapríčinil ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám a smrť viacerých osôb,“ píše prokurátor. Nákladné auto bolo podľa obžaloby v čase havárie v nevyhovujúcom technickom stave a vodič tak použil na jazdu vozidlo, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke.

„Mal výrazne podhustené vonkajšie pneumatiky zdvojenej 2. a 3. nápravy na ľavej strane vozidla, v dôsledku čoho po prejazde pozdĺžnou nerovnosťou, nachádzajúcou sa na vozovke v kilometri 3,85 v smere na Nitru, pri rýchlosti jazdy približne 90 km/h, dostal vozidlo do smerovej nestability,“ uvádza sa v obžalobe. Následne sa plne naložené Iveco prevrátilo na predný bok. Po dopade na cestu sa jeho predná časť dostala do protismerného jazdného pruhu, kde prednou časťou kabíny zasiahla autobus, a to „v oblasti za ľavým predným kolesom prednej nápravy“. Vodičovi nákladného auta hrozí 4 až 10 rokov väzenia.