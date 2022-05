Matovič navrhované zníženie DPH na pohonné látky zmietol zo stola: Rýchla reakcia SaS!

Predpisy EÚ neumožňujú zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá. Ministerstvo financií preto nemôže súhlasiť s návrhom SaS využiť mimoriadne zdanenie spracovania ruskej ropy na zníženie DPH na palivá z 20 na osem percent. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Matovič strane Sloboda a Solidarita (SaS) navrhol, že v prípade podpory zdanenia ruskej ropy pre rafinériu Slovnaft budú všetky takto získané výnosy použité na zvýšenie platov sestier, lekárov a učiteľov. Minister takto reagoval na návrh, ktorý liberáli priniesli na ostatnú koaličnú radu. Ten hovoril o tom, že SaS predloží pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhne zníženie dane z pridanej hodnoty na pohonné látky na 8 % a v prípade jeho schválenia nebudú vetovať zdanenie ruskej ropy.

Ako totiž zdôraznil Matovič, na motorové palivá nie je možné v súlade so smernicou Rady Európskej únie aplikovať zníženú sadbu DPH. „Mňa to veľmi mrzí, stáva sa aj v lepších rodinách. Nie každý musí ovládať právo EÚ,” reagoval minister financií. Zároveň zdôraznil, že na túto skutočnosť boli jednotlivé štáty aj špeciálne upozornené listom z európskych inštitúcií. „Úprimne ma to veľmi mrzí. Toto opatrenie by veľmi dobrým spôsobom cielilo na domácnosti. Ten návrh je fajn, ale mohli by sme sa správať ako dospelí. Základ dospelosti je, že dodržiavame pravidla,” odkázal liberálom.

Svoj návrh označil za alternatívne riešenie, ktoré je reálne. „Aj ovca bude celá, aj vlk bude sýty,” zhodnotil. Podľa vlastných slov by bol rád, keby SaS netlačila slovenské domácnosti a koaličných partnerov do kúta a keby ich nevydierali nereálnymi podmienkami. Pripomenul, že podľa odhadov rezortu financií by výnosy zo zdanenia ropy v tomto roku predstavovali 180 mil. eur a nasledujúce dva roky po 300 mil. eur, pri pesimistickom scenári Inštitútu finančnej politiky, je to 58 mil. eur v aktuálnom roku a následne okolo 24 mil. eur.