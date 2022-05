Meriate si ho správne? Presný výsledok závisí od dodržiavania týchto zásad!

Správne meraný krvný tlak môže pomôcť k predĺženiu života. Dospelí by si ho mali merať pravidelne. Odporúča to Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Odborníci zdôraznili, že včasná diagnostika chráni pred vážnymi následkami vysokého krvného tlaku.

"Hypertenzia postihuje 40 až 50 percent dospelých osôb vo veku nad 18 rokov. Pravidelné meranie tlaku sa teda netýka len seniorov - vhodné je pre všetkých dospelých, a preto býva súčasťou preventívnych prehliadok u všeobecného lekára," doplnil odbor.

Tlak je možné merať si aj doma pomocou tlakomeru. Aby bol výsledok správny, je potrebné podľa neho dodržiavať viaceré zásady - aspoň hodinu pred meraním sa nemá piť alkohol či káva, rovnako sa nemá ani fajčiť. Aspoň päť minút pred meraním je podľa neho potrebné sedieť v pokoji.

Odbor tiež zdôraznil, že meranie má prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov. "Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom (približne dva až tri centimetre alebo na dva prsty) – vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne ohnutý." Počas celého merania sa nemá dvíhať ruka, nestláčať brucho a nerozprávať sa. Nohy majú byť opreté o zem.

Odborníci v tejto súvislosti zdôraznili, že pred vážnymi následkami vysokého krvného tlaku sa môžu pacienti chrániť tým, že ho včas zachytia. "Keď k nám príde pacient s výraznou dýchavicou, bolesťou na hrudi alebo opuchmi, väčšinou sa už u neho prejavili komplikácie, ktoré môžu znamenať aj závažné poškodenie srdca. Nemuselo sa to dostať až sem, ak by si pacient pred rokom či dvoma odmeral krvný tlak a zvýšené hodnoty by začal včas liečiť," skonštatovala prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.

O rizikách neliečeného vysoké tlaku bude informovať aj kampaň Tlak na bránu. Stoja za ňou Únia pre zdravšie srdce a Slovenská kardiologická spoločnosť v spolupráci s odborníkmi a bývalým hokejovým obrancom Richardom Lintnerom.