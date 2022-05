Smelý Samko z Nového Mesta sa žihadiel nebojí: Chová 200-tisíc včiel, škole pomohol hrdinským činom

Zatiaľ čo iní z nich majú strach, on ich zbožňuje! Samko (10) z Nového Mesta je aj napriek nízkemu veku vášnivým včelárom.

K tejto záľube ho priviedol jeho otec Libor (49). Keďže doma včielky mať nemôže, chová ich na streche tržnice na Trnavskom mýte. Vďaka pomerne netradičnej záľube sa už stihol stať hrdinom aj vo svojej bývalej Základnej škole na Sibírskej, kde pomáhal s odstraňovaním vyrojených včiel. Otec je na svojho milovaného syna pyšný.



Niektoré deti sa rady hrajú počítačové hry, tie aktívnejšie často hrajú futbal, alebo robia iné športy. Samko (10) sa však venuje niečomu, z čoho majú iné deti skôr strach. „Najviac ma baví pozerať sa do úľa, kde vidím medové zásoby, proste všetko, čo sa týka včiel,“ prezrádza svoju najväčšiu záľubu, ktorej sa venuje od 7 rokov. Podľa neho majú ľudia z lietajúcich žlto-čiernych medonosných tvorov zbytočný strach.

„Včely sú veľmi mierumilovné. Hlavne netreba hneď začať panikáriť, lebo potom ich priletí ešte viac,“ vysvetľuje. Aj keď má pri práci ochranné oblečenie, uštipnutiu sa občas nevyhne. Prezradil, že dostal už 5 žihadiel - do brady, nôh a prstov. „Až tak to nebolelo, žihadlo sa dá vždy v pohode vytiahnuť. Potom to trošku napuchne, ale to nie je nič zložité,“ vraví odvážlivec.