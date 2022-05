Situácia na hraniciach sa začína obracať: Najprv príval utečencov a teraz?!

Obavy, či zvládneme nápor ukrajinských utečencov, môžeme zrejme aspoň nateraz odložiť bokom.

Pri pohľade na štatistiky zo slovensko-ukrajinských hraníc je totiž zrejmé, že situácia sa začína obracať. Už takmer dva týždne smeruje každý deň väčší počet Ukrajincov, medzi ktorými už od začiatku vojny jasne dominujú ženy a deti, smerom od nás naspäť do vlasti, než ich prichádza na Slovensko. Zmenená situácia na hraniciach sa už začína odrážať aj v tom, že stále viac ukrajinských utečencov si na Slovensku ruší dočasné útočisko.

„Migračný úrad Ministerstva vnútra SR zaevidoval už takmer 1 600 zánikov dočasného útočiska,“ informovala nás hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Hoci zatiaľ ide len o zlomok z celkového počtu vyše 77-tisíc dočasných útočísk, ktoré boli ukrajinským utečencom udelené na území SR od začiatku vojny, trend je jasný.

V každom prípade, hlasní odporcovia pomoci Ukrajincom si zrejme budú musieť nájsť nový cieľ svojej nenávisti, keďže stále viac ukrajinských utečencov nám ďakuje za starostlivosť, no dáva Slovensku zbohom a vracia sa do vlasti. Pre ilustráciu, za sobotu prekročilo hranicu z Ukrajiny na Slovensko 3 722 osôb, no smerom naspäť zaregistrovali prechod až 4 133 osôb. Podobný pomer odchodov a príchodov Ukrajincov pritom hlásia z hraníc kontinuálne už od 9. mája a tieto čísla potvrdzuje aj ukrajinská pohraničná služba.

Celkovo z Ukrajiny pred ruskou vojenskou agresiou utieklo doteraz vyše 6,3 milióna obyvateľov. Z nich viac ako polovica - vyše 3,4 milióna - smerovala do Poľska. Na územie SR ich podľa aktuálnych údajov ministerstva vnútra od 24. februára do soboty vstúpilo 446 370.