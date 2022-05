Ľadový sen si plnia do bodky! Košičanky z tímu ICE Dream oslavujú 10 rokov: V tomto tromfnú aj mužov

Na svoj šport nikdy nedopustia! Košičanky z tímu ICE Dream si svoj ľadový sen plnia do bodky.

Na scéne sú už presne 10 rokov, odvtedy, ako sa v metropole východu podarilo obnoviť činnosť ženského hokeja. Pri ich okrúhlom jubileu predstavujeme so zanietenou šéfkou občianskeho združenia (OZ) štyri dôležité postavy účastníka slovenskej extraligovej súťaže.

Dušou zoskupenia amatérskych športovkýň je Eva Moleková, predsedníčka OZ, ktoré sa stará o rozvoj ženského hokeja v Košiciach. „Teší nás, že je to už 10 rokov, čo sa podarilo obnoviť činnosť a všetky nás to ešte stále veľmi baví. Sme amatérky od kosti, ale so srdcom na svojom mieste. Dosť sme sa rozrástli, je nás približne tridsať a polovica z tohto počtu vie aktívne zasiahnuť aj do hry,“ spomenula Moleková, ktorá kedysi hrávala hokej v už zaniknutom tíme bývalých VSŽ.

„V mojom mladom veku sa však ženský hokej súťažne nehral, preto sme mali len ľadový sen a ten je teraz v názve klubu,“ zdôverila sa akčná žena, ktorá v tíme funguje v podstate ako manažérka. Nesťažuje sa na podmienky, ktoré nie sú pre činnosť klubu ktovieaké, aj keď ich ročné fungovanie vyjde minimálne na 35-tisíc eur.

„Mali sme aj úspechy, ale to bolo skôr dávnejšie, lebo mnohé hráčky po absolvovaní školy s hokejom skončili a venujú sa už len práci. Pôsobíme však v extralige a s úsmevom netajíme, že niekto musí byť v tabuľke aj posledný. Chodíme však na turnaje, takisto na hokejbal a florbal, snažíme sa byť stále aktívne.“

Na našu otázku, ako ide dokopy hokej a ženy, prezradila, že to patrí k sebe, lebo hokej nie je len mužským športom. „Mám knihu o sto rokoch ženského hokeja v Kanade a zaujímavosťou je, že ženy vynikajú skôr v technike, ako vo fyzickom nasadení. No aj v taktike boja, ale nie je to len o správnej intuícii. Keď totiž dievčatá hrajú s chlapcami, tak rozmýšľanie nežnejších polovičiek priamo v akcii pomáha aj druhému pohlaviu.“