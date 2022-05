Jozef na vlastnú päsť zachránil 14 koní z nebezpečného Charkova, teraz priznáva: Nebolo mi všetko jedno

Majú svojho záchrancu!

Chovateľ a šéf stropkovského jazdeckého klubu Jozef Bechera (64) už trikrát vycestoval do ukrajinského Charkova, aby dostal tieto ušľachtilé zvieratá do bezpečia. Musel ísť po vedľajších trasách, aby sa nepohyboval v blízkosti infra­štruktúry, na ktorú by sa Rusi mohli pokúsiť zaútočiť. Veľa riskoval, no výsledkom je 14 zachránených a vďačných koní, hoci mu to povedať nevedia.

Zvieratá priviezol z charkovských jazdeckých klubov. Jeho stajne sú totiž aj certifikovanou karanténnou stanicou a kone v nej musia pobudnúť mesiac, až potom môžu cestovať ďalej do Európy. „O pomoc ma požiadali Slovenská jazdecká federácia aj kamaráti z Ukrajiny. Nemohol som odmietnuť,“ povedal muž, ktorý cestoval 1 500 km do Charkova vlastným autom, určeným na prepravu koní. „Cesta tam mi trvala viac ako deň, naspäť dva a pol dňa. Koníky si totiž musia počas cesty oddýchnuť,“ ozrejmil Jozef, ktorý má aj 20 vlastných koní a stará sa o ďalších 5 od iných majiteľov.

Cestu mu naplánovali Ukrajinci. „Išli sme po vedľajších trasách, tak, aby sme sa nepohybovali v blízkosti dôležitej infraštruktúry, na ktorú by sa Rusi mohli pokúsiť zaútočiť. Všade boli hliadky a okolo ciest ostnaté drôty. Nebolo mi všetko jedno,“ hovorí odvážny muž. „Pár dní po mojej prvej jazde mi Ukrajinci poslali fotky, ako ruské rakety zbombardovali jazdecké centrum,“ priblížil útrapy koníkov v Charkove.

Počas jednej z ciest s koníkmi pricestovala do bezpečia na Slovensko aj mladá dievčina, ktorá sa starala o koníky na Ukrajine. Viaceré kone boli po ukončení karantény v Stropkove prevezené do rozličných kútov Európy, kde sa o ne starajú v jazdeckých kluboch. „Momentálne sú u nás tri koníky, ktoré už v Stropkove zostanú na chov,“ uzavrel Jozef.