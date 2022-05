Šipoš poodhalil plány Matovičovho rezortu: Zastropujeme ceny palív? Šutaj Eštok pomoc vysmial

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v Hlase-SD Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že vláda za posledných deväť mesiacov ľuďom nijako nepomohla.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to odmieta, spomenul viaceré opatrenia. Diskutovali o tom v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12. Nezhodli sa ani v otázke balíka protiinflačnej pomoci, o ktorom rokuje parlament na aktuálnej schôdzi.

Šutaj Eštok odmieta, že by vláda ľuďom pomáhala. Čo sa týka riešenia inflácie, jedinou pomocou je podľa neho vládou schválených 75 eur ľuďom s deťmi na celý rok. To, o čom parlament rokuje, je podľa neho len ďalší bláznivý nápad ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Dodal, že Hlas-SD ponúkal svoje návrhy a nevie, že by minister na to reagoval.

Šipoš podčiarkol, že inflácia je vysoká a ľudia potrebujú pomoc. Práve rodiny s deťmi sú podľa neho najohrozenejšie. Tie si v zmysle Matovičovho návrhu budú môcť uplatniť daňový bonus. Čo sa týka bohatších rodín, Šipoš poznamenal, že si bonus uplatniť nemusia a môžu byť solidárne.

V súvislosti s financovaním Matovičových opatrení Šipoš priznal, že najväčšia časť pôjde z rozpočtov samospráv. Tvrdí však, že nepôjdu do mínusu a v ďalšom roku budú mať vyššie príspevky. Deklaroval, že rezort financií je otvorený pomoci, keď prídu s konkrétnymi problémami. Šutaj Eštok odmieta prepočty vlády. "Mňa to uráža a uráža to aj celé Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)," povedal s tým, že príjmy budú obciam a mestám chýbať.

Čo sa týka cien nafty a ropy, podľa Šipoša sa na Slovensku pohybujú medzi siedmimi najnižšími v rámci Európskej únie. Dodal, že ak by došlo k zvyšovaniu, rezort financií má možnosť i vôľu pristúpiť k ich zastropovaniu. Podľa Šutaja Eštoka bude nekonanie vlády stáť ľudí vysoké financie, pretože aj Slovnaft potrebuje generovať zisk a ceny určite porastú.

Na margo platov učiteľov Šipoš uviedol, že im chcú pridať, no rovnako potrebujú platy zvýšiť aj hasiči, zdravotníci a ďalšie profesie. "Konkrétne riešenie na to máme," uviedol, no nešpecifikoval ho. Hovorí, že teraz idú pomáhať rodinám a nedá sa pomôcť všetkým naraz. Financie na riešenie by sa dali podľa neho nájsť v zdanení alkoholu a hazardu, no SaS to blokuje.