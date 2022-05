Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol, že mu neprekáža, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) diskutoval o podpore protiinflačného balíčka s podpredsedom strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.

Problémom by bolo podľa neho porušenie programového vyhlásenia vlády „Nie, diskusia mi vôbec neprekáža, vadilo by mi, ak by došlo k porušeniu koaličnej zmluvy a došlo by k dohadovaniu a obchodovaniu, a podobne. Ale to nie je ani v DNA hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, takže k tomuto ani neprišlo. To, že odpovedal na otázky Martina Beluského mi neprekáža," uviedol premiér.