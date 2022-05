Vodáci sa dočkali: Naša najdivokejšia rieka sa dá splavovať celá! Ako hodnotia terén prví otužilci?

Pripraviť kajaky! Pre slovenských vodákov bola tretia májová sobota veľmi radostným dňom.

Na našej najdivokejšej rieke Belá bola po dlhých 10 rokoch sprístupnená nová vodná trať. Rieka tečie v treťom stupni ochrany v Národnom parku Vysoké Tatry a doteraz sa po nej dalo plaviť len od Podbanského. Od soboty je to možné už od sútoku Tichého a Kôprovského potoka, teda od jej vzniku, pretože rieka Belá nemá prameň. Terén už boli okúsiť prví odvážlivci.

Po dlhom prehováraní a argumentovaní sa slovenskí vodáci dočkali. Naša najdravšia rieka sa už dá splavovať od jej vzniku. „Rieka Belá nemá prameň, vzniká sútokom Kôprovského a Tichého potoka. Práve odtiaľ sa dá od soboty splavovať. Je to dovŕšenie našej 10-ročnej snahy a veľká vďaka patrí ministerstvu životného prostredia a Správe národného parku,“ teší sa Milan z Tatranskej Lomnice a dodáva: „Sprístupnenie horného toku Belej je pre nás vodákov veľký sviatok. Má to však svoje pravidlá. Splavovať sa dá len na jednomiestnych kanojkách alebo jednomiestnom nafukovacom kajaku. Je to veľmi náročný úsek určený len pre skúsených vodákov. Rieka má veľký spád, je blokovaná kameňmi a stromami, dokonca jej tok sa neustále mení. Je to veľký adrenalín,“ dodal Milan.