Matovič rokoval s podpredsedom fašistov: Noví kamaráti?! Zhrozené slová politológa, ako reagujú v OĽANO?

Prekresľuje politickú mapu Slovenska a búra hrádzu, ktorá doteraz držala fašistov na okraji politického diania?

Expremiér a minister financií Igor Matovič (49) tri hodiny sedel v parlamente s podpredsedom ĽSNS Martinom Beluským (35) a výsledkom bude zrejme podpora fašistov pre balík protiinflačnej pomoci, ktorý odmieta podporiť vládna SaS. Čo si o tomto Matovičovom kroku myslia koaliční partneri a opozícia, a ako naň reagujú v jeho vlastnej strane?

Stretnutie medzi Matovičom a Beluským sa konalo ešte v stredu predtým, ako celý balíček prešiel vládou, ako prvý o ňom informoval Denník N. O deň neskôr si poslanci odsúhlasili, že pomoc rodinám prerokujú v zrýchlenom konaní, pričom za tento návrh hlasovali aj deviati súčasní či bývalí poslanci ĽSNS. Matovičove stretnutie s Beluským vyvolalo smršť negatívnych reakcií, mnohí sa pýtajú, či pôjde o novú normu, keď budú jednotlivé strany v prípade potreby využívať podporu fašistov. Beluský pritom v prostredí ĽSNS nie je len tak hocikto, ide o Kotlebovu dvojku, ktorá pri ňom stála aj v časoch dnes už zakázanej Slovenskej pospolitosti, ktorej členovia chodili v uniformách nápadne pripomínajúcich rovnošaty Hlinkovej gardy.

Matovič: Čo je na tom zlé?

Čo si o Matovičovom stretnutí myslí Richard Sulík? „Keďže má teraz manickú fázu, tak pre riadnu hlúposť je ochotný spojiť sa s čertom-diablom. Len ma prekvapuje, že kotlebovci sú ochotní mu robiť užitočných idiotov,“ napísal nám šéf SaS. Matovič na svojom kroku nevidí nič zlé a, naopak, pustil sa s vervou do Sulíka. „Pán Beluský bez akýchkoľvek podmienok balík 1,3-miliardovej pomoci rodinám podporil. Kolega Sulík prišiel do parlamentu vyzvať poslancov, aby rodiny nepodporili, lebo kvôli vyššiemu deficitu im kvôli podpore rodín klesnú platy. Konanie pána Beluského v tejto veci považujem za vzorné, to druhé za podlosť najhrubšieho zrna,“ odkázal cez Nový Čas Matovič Sulíkovi.