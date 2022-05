V Tatrách zabila električka medveďa, šéf Správy TANAP-u prehovoril: Čo spravia so šelmou?

Medvede počas ruje strácajú hlavu! Stretnutie s medveďom v našich horách a podhorských obciach nie je žiadnou raritou, práve naopak.

Medveď však už začína byť nebezpečný aj pre dopravné prostriedky, nielen pre ľudí. V Tatrách sa v piatok večer po kolízii s touto šelmou vykoľajila električka, čo sa u nás stalo prvýkrát. Zrážka bola pre zdatného samca osudnou. Cestujúcim sa, našťastie, nič nestalo a škoda nevznikla ani na železničnej trati.

Električkový spoj z Tatranskej Lomnice do Starého Smokovca sa v piatok vo večerných hodinách premenil na dramatickú jazdu. Idúca električka zrazila medveďa, ktorý sa dostal pod stroj a ten sa následne vykoľajil. „Medveďov blízko trate stretávame veľmi často. Ak sa sami neuhnú, my na nich zatrúbime a zväčša odbehnú späť do lesa. No tentoraz medveď vbehol priamo pod električku,“ povedal jeden zo zamestnancov železníc.

O vysvetlenie sme požiadali riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majku: „Práve prebieha medvedia ruja a medvede v tomto období doslova strácajú hlavu. V tomto prípade medveď prenasledoval svoju vyhliadnutú družku. Medvedica ešte stihla prebehnúť popred električku, no tento zdatný samec už nie. Vbehol rovno pod idúcu električku. Bol to zdravý, 10-ročný a asi 220-kilový samec. Pre medvedí genofond je to veľká strata. Jeho spoločenská hodnota je 15-tisíc eur.“

Čo teda bude s medveďom? „Medveďa sme presunuli do výskumnej stanice TANA-P-u a po analyzovaní vzoriek bude vypreparovaný a s najväčšou pravdepodobnosťou odoslaný do niektorého z múzeí,“ dodal Majko.