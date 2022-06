Marek nafotil krásny ďatelinový koberec pri Myjave, Slovákov upozorňuje: Ak chcete takú fotku, myslite na jedno!

Ako maľované štetcom! Marek Zeleňák (28) zo Šurian vyráža svojimi fotografiami dych. Cestuje kvôli nim po celom Slovensku, často i na úkor svojho voľného času.

Na dobrý záber si pokojne počká aj niekoľko hodín a neváha sa šplhať ani na skaly, no všetko robí s ohľadom na prírodu. Inak to nebolo ani naposledy, keď objektívom zvečnil nádherné fialové pole plné ďateliny na Myjave. Ľudí, ktorí by chceli podobné snímky, však varuje, aby nenarobili viac škody než osohu...

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Polia či vinice, akoby ich vytvoril známy maliar, sa menia na umelecké diela! Marek Zeleňák (28) zo Šurian chodí s objektívom v rukách a nad jeho snímkami ľudia doslova otvárajú ústa. Mnohí si potom myslia, že realitu prifarbil. Je však pravda, že len vie dobre nastaviť fotoaparát. Všetko je totiž reálne. „Kvôli dobrému záberu sa šplhám na skaly, na stromy, čakám aj hodinu, urobím preň všetko,“ prezradil mladý muž. Paradoxom je, že fotografovanie nie je jeho živobytím, ale len koníčkom. Dokonalými zábermi prírody by však dokázal bez problémov konkurovať aj ostrieľaným fotografom.

Zákaz vstupu

Túto jar sa mu podarilo niekoľko záberov vyrážajúcich dych. Pred pár týždňami striehol na okamih, keď v Nitre rozkvitne sakurová alej, ktorá je ako stvorená pre zaľúbencov. A chcelo to riadnu trpezlivosť! „Chodil som sa tam denne pozerať, aká je situácia,“ smeje sa. Tentoraz ružové stromy pod Zoborom vymenil za nádherný koberec plný ďateliny na Myjave. Pokiaľ by si však niekto myslel, že jeho vášeň ohrozuje rastliny, mýlil by sa. „Všetky fotky vznikli spôsobom nevstupovania do samotného poľa, teda z jeho okrajov a vyjazdených cestičiek od poľnohospodárskych strojov a s maximálnou opatrnosťou a ohľaduplnosťou proti poškodeniu rastliniek. Ak sa rozhodnete navštíviť podobné miesta, buďte preto mimoriadne ohľaduplní k prírode a majiteľovi takýchto krás,“ varuje fotograf, ktorý pred časom zvečnil aj nádherné vinice v Suchej nad Parnou či levanduľové polia v Trsticiach.