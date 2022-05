Košice sa obávajú Matovičových návrhov: Budúci rok by mohli prísť o obrovský balík!

V dôsledku aktuálnych návrhov z dielne rezortu financií by mesto Košice mohlo v budúcom roku prísť podľa odhadov o viac než desať miliónov eur. Pre TASR to z referátu marketingu a styku s verejnosťou uviedla Jana Poľová. Mesto sa podľa jej slov stotožňuje s požiadavkou Únie miest Slovenska (ÚMS), a to aby vláda SR dofinancovala svoju rodinnú politiku z iných zdrojov ako od samospráv.

"Ak chceme i naďalej zvyšovať kvalitu života ľudí, zlepšovať verejný priestor a komfort pre obyvateľov, je pre nás neprijateľné, aby boli takéto rozhodnutia robené centralizovane, bez potrebného dialógu medzi samosprávou a štátom. Takéto rozhodnutia zároveň považujeme za unáhlené a nekoncepčné," uviedol magistrát s tým, že štát a vláda by si mali uvedomiť negatívne dôsledky vlastných rozhodnutí na obyvateľov Slovenska. Zároveň verí, že dokážu nájsť prijateľné riešenie aktuálnej krízy, no podľa neho je na to nevyhnutné otvoriť rovnocenný dialóg so štátom. Dodáva, že rozumieme, že zmenou legislatívy chce pomáhať rodinám s deťmi. Pripomína však, že na pleciach samospráv i naďalej ostáva okrem iného aj pomoc seniorom. Matovičov sociálny balík desí samosprávy: Nebude na školy ani cesty! Reakcia ministra vás dostane Samosprávy podľa mesta Košice urýchlene potrebujú reformu financovania, ale nie na úkor znižovania príjmov, ktoré v konečnom dôsledku pocítia ľudia. "Mrzí nás, že štát sa namiesto posilňovania úloh samospráv snaží o opak a chce im ubrať z finančných zdrojov. Výsledkom takéhoto snaženia budú zo strany samospráv menej dostupné služby a nespokojnosť občanov," skonštatovalo mesto, podľa ktorého samosprávy počas pandémie nového koronavírusu či utečeneckej krízy často nahrádzali štát aj z vlastných zdrojov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) od štvrtka (19. 5.) vstúpilo do štrajkovej pohotovosti a vyzvalo k tomuto kroku i samosprávy na Slovensku. Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. K štrajkovej pohotovosti ZMOS sa formálne pridala aj ÚMS a Združenie samosprávnych krajov (SK 8).