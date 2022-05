Tunel Branisko bude od polnoci z piatka na sobotu (21. 5.) uzavretý. Vodičom to pripomína Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Dôvodom uzávery je pravidelná jarná údržba a kontrola. Opätovne otvorený by mal byť 27. mája o 18.00 h.

Pravidelná údržba a kontrola čaká v máji aj tunely Svrčinovec a Poľana. Tie by mali byť uzavreté od 27. mája od 20.00 h do 29. mája do 20.00 h.