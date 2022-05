Tohtoročná Pohoda vás zaujme jedinečným programom: Oslava tvorby legendárneho speváka! Čo prezradil šéf festivalu?

Po dvoch rokoch sa na trenčianskom letisku opäť stretnú stovky milovníkov hudby.

Festival Pohoda konečne v plnej kapacite otvorí svoje brány 7. júla. Návštevníci si až do 9. júla môžu užívať skvelú atmosféru a perfektný hudobný program. Okrem hviezd ako Nick Cave and The Bad Seeds, Flume, Wolf Alice, Sigrid, Black Pumas, Metronomy či The Libertines festival ponúkne aj ďalšie unikátne spojenia a nezabudnuteľné koncerty. Na festivale si návštevníci pripomenú i tvorbu legendárneho Mira Žbirku. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Anton Repka.

Oslavou tvorby Mekyho Žbirku je projekt Nemoderný chalan, v ktorom výber z jeho troch elektronických albumov odohrá Mekyho dlhoročný spoluhráč a producent Laco Lučenič s kapelou Midi Lidi. Návštevníci Pohody sa môžu tešiť aj na spoločný koncert skvelých kapiel Polemic a Medial Banana. Zaujímavosťou je, že Polemic hrali na prvej Pohode a budú opäť v takmer identickej zostave aj na jej štvrťstoročnici.

K tohtoročnému programu Pohody jej šéf Michal Kaščák prezradil: „Pribudnú dvaja zástupcovia ukrajinskej scény, skupina Go_A, ktorá patrí k najvychytenejším kapelám z Ukrajiny a Luhanská filharmónia. Budeme robiť aj ďalšie výnimočné projekty, k Nemodernému chalanovi Mekyho Žbirku pribudne spojenie Bratislava Hot Serenaders a formácie Bolo nás jedenásť, čiže budeme s radosťou dokazovať, prečo Milan Lasica sám seba považoval v prvom rade za muzikanta. Budeme mať aj viacero kapiel, ktoré dnes hrajú na dni Pohoda_FM, napríklad Ninu Kohout či Quatro Emocione.“

Návštevníci sa teda rozhodne majú na čo tešiť. Slovenskí interpreti v spojení s veľkými menami zo zahraničia sú zárukou skvelej hudby a nezabudnuteľnej atmosféry.