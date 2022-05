Odvolacie konanie bývalého špeciálneho prokurátora bude pokračovať: Na svojej nevine trvá

Odvolacie konanie v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. bude na Najvyššom súde (NS) SR pokračovať v piatok (20. 5.) od 9.00 h. Čítať sa majú listinné dôkazy.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek verí, že NS SR potvrdí rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý Dušana K. odsúdil na úhrnný 14-ročný nepodmienečný trest a trest prepadnutia majetku. Veľký rozsah odvolania nechcel komentovať.

"Je potrebné rešpektovať právo na obhajobu. Obžalovaný spolu so svojimi obhajcami sa rozhodli ísť cestou kvantity. Myslím si, že do značnej miery, či už v súdnom konaní na prvom stupni, ako aj teraz v rámci odvolacieho konania, je im vychádzané v ústrety. Dosť rozsiahlo im bolo rekapitulované celé odvolanie a rovnako aj rozhodnutie prvostupňového súdu," skonštatoval Šúrek.

To, že Dušan K. odmietol pred senátom NS SR v rámci výpovede odpovedať na jeho otázky Šúrek rešpektuje. Hovorí, že je to právo obžalovaného, ktorý sa takto rozhodol brániť. "Nelíšilo sa to od jeho záverečnej reči, akurát to bolo obohatené o nejaké hodnotenie rozsudku," komentoval výpoveď.

Návrh obhajoby, aby vypovedal ako svedok, označil za taktiku. Podotkol, že by to nebolo možné. Prokurátor si chce počkať, aké dôkazy bude súd v piatok vykonávať, pravdepodobne sa k nim vyjadrí v záverečnom návrhu. Šúrek zároveň potvrdil, že v prípade právoplatného rozsudku by mal Dušan K. automaticky prísť o post prokurátora.

Na štvrtkovom zasadnutí NS SR predseda senátu čítal a sumarizoval argumenty z odvolania, ktoré podal Dušan K. voči rozsudku ŠTS. Následne vypovedal aj samotný obžalovaný.

Bývalý špeciálny prokurátor trvá na svojej nevine. Vo svojej výpovedi spochybnil objektívnosť procesu, výhrady mal aj k sudkyni ŠTS Pamele Záleskej. Hovorí o trestnom stíhaní založenom na "kajúcnikoch". Prokurátor navrhol odvolanie zamietnuť ako nedôvodné.

Dušan K. šéfoval ÚŠP od septembra 2004 do novembra 2020. Národná kriminálna agentúra ho zadržala koncom októbra 2020. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia.

V tomto prípade čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.