Do Bratislavy zavítala svetová špička: Takúto šou pri Dunaji nevídate každý deň

Parkúrová tradícia sa vrátila do Bratislavy! A rovno do jej srdca! Na Tyršovom nábreží sa od štvrtka do nedele konajú prestížne parkúrové preteky zo série Pohára národov - Danube Equestrian Festival.

Hlavné mesto privítalo európsku jazdeckú špičku z 11 krajín, ktorá bojuje o miestenky do semifinále Pohára národov. Počas 4 dní sa pri brehu Dunaja predvedú špičkoví jazdci s koňmi v hodnote niekoľkých miliónov eur. Hneď v prvý deň sa predstavila svetová špička, Rakúšan Max Kühner, ktorý roky získava úspechy s koňom Electric Blue, ktorému v úvode nik nedával šancu. Pre návštevníkov Danube Equestrian Festivalu sú k dispozícii bezplatne tribúny s kapacitou 1 500 miest a bohatý sprievodný program. Počas štyroch dní sa na nábreží predstaví 107 jazdcov a 235 koní. Jedna z jazdeckých špičiek Max Kühner (48) z Rakúska, ktorý je 15. najlepším jazdcom na svete, sa predstavil už vo štvrtok. Jazdiť začal úplne netradične, keď bol lyžovať v Rakúsku, nebolo dosť snehu, a tak si požičal koňa. Parkúrová tradícia sa vracia do Bratislavy: Na Tyršovo nábrežie doviezli 1300 ton piesku „Reprezentuje Rakúsko na viacerých šampionátoch. Max je náš prvý jazdec, súťažil vo finále svetového pohára a sme veľmi šťastní, že ho máme v tíme aj s jeho koňom Electric Blue," prezradil Christian Knoll, šéf rakúskeho jazdeckého tímu. Práve Electric Blue má veľmi zaujímavú históriu. „Je to veľmi drahý, ale špeciálny kôň, pretože je to jedno z najlepších plemien na svete," dodal. Otvoriť galériu Koňa Million Dollar talentovaná Sophie Hinner (25) prebrala po inom jazdcovi. Zdroj: han Podľa Kühnera ide o inteligentného hnedáka, ktorého si vyhliadol pri Körungu, v ktorom vtedy mladý žrebec neuspel, pretože bol menšieho vzrastu. „Myslím, že je skvelé, že mám v tíme jazdca so skvelým koňom. Vzťah medzi jazdcom a koňom je veľmi dôležitý," dodal. Medzi súťažiacimi je aj mladá Nemka Sophie Hinner, ktorej kôň má zaujímavé meno - Million Dollar.