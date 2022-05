Čaputová priznala chybu: Gál na protest vracia vyznamenanie! Spravia tak i ďalší?

Bojovali proti komunizmu, no predtým podľa historikov pomáhali ľudáckemu režimu a udávali povstalcov gestapu.

Vyznamenanie Alberta Púčika († 29), Antona Tunegu († 26) a Eduarda Tesára († 29) prezidentkou Zuzanou Čaputovou (48) vyvolalo značné kontroverzie a kritické hlasy neutíchajú ani po jej ospravedlnení sa. Fedor Gál, jeden z ocenených, sa rozhodol, že vyznamenanie na protest vracia. Nový Čas zisťoval, či tak spravia aj niektoré ďalšie osobnosti a ako môže konať hlava štátu.

Kontroverznú trojicu protikomunistických bojovníkov v roku 1951 odsúdili a následne popravili za špionáž. Za ich rolu v boji proti komunizmu im Čaputová udelila in memoriam Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. To však bolo len jednou časťou histórie týchto „osobností“, druhou bola ich činnosť pre ľudákov. „Stala sa chyba v procese posudzovania. Štátne vyznamenania by mali dostávať ľudia, ktorých životný príbeh nemôže vyvolať spor o to, či slúžili demokracii,“ priznala Čaputová.

Pre niektorých je to už neskoro. Fedor Gál, líder Nežnej revolúcie, sa v reakcii na to rozhodol vzdať Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, ktorý dostal ešte v roku 2018 od prezidenta Kisku. „Napriek tomu, že si prezidentku veľmi vážim, ak má byť ocenená uvedená trojica, nemôžem inak, ako vrátiť svoje vyznamenanie. Nemôžu byť súčasne ocenení títo ľudia a ja,“ odkázal Gál prezidentke v liste.

Môže teraz Čaputová vyznamenania trojici odňať? „Odobratie vyznamenania zákon o štátnych vyznamenaniach neumožňuje,“ reaguje Jozef Matej od prezidentky. To isté potvrdzujú aj právnici. „Z právomocí prezidenta SR, ktoré sú zakotvené v Ústave SR, vyplýva, že tento je oprávnený udeľovať vyznamenania. V danom prípade však nie je zakotvené, že by prezident bol oprávnený tieto vyznamenania aj odňať,“ uvádza advokát Róbert Bános. Ján Figeľ, ktorý vyznamenanie v zastúpení Tunegu prevzal hovorí, že posiela prezidentke list. „Aby stála pevne za svojimi rozhodnutiami a nenechala sa spochybniť,“ dodal.

Pavol Čekan, biochemik, Rad Ľ. Štúra II. triedy

- Nie som historik, ale podľa prominentných slovenských historikov v tomto prípade ide o tri osoby, ktoré majú naozaj kontroverznú minulosť. Preto vyznamenanie týchto ľudí považujem za chybu. Zároveň však veľmi pozitívne vnímam fakt, že pani prezidentka aj prezidentská kancelária sa za to ospravedlnili. Beriem to do úvahy a dúfam, že sa niečo také v budúcnosti už nestane. To ospravedlnenie je pre mňa znak toho, že v budúcnosti si dajú pozor, aby sa niečo také už nestalo.