Ak máte dieťatko, radšej čítajte! Odborníčka varuje: Naša domácnosť je plná jedovatých látok

Až s príchodom malého dieťatka do rodiny si človek uvedomí, koľko nebezpečia na neho dokáže číhať priamo v našej vlastnej domácnosti. Drobcovia nie raz siahnu po niečom, čo by nám ani vo sne nenapadlo. Rodičia, zbystrite pozornosť, tieto veci radšej zamknite a poriadne schovajte.

Ako uvádza portál The Sun, odborníčka Nikki Jurcutz zverejnila zoznam vecí, ktoré by sme mali radšej schovať. Ide o produkty, ktoré sa bežne nachádzajú v každej domácnosti, avšak pokiaľ tam býva aj malý výmyselník, môže ísť o hotové časované bomby.

Nikki tvrdí, že v domácnostiach máme bežne produkty, ktoré by mohli naše dieťa otráviť. Národná zdravotnícka organizácia (NHS) tvrdí, že väčšina prípadov otravy dieťatka sa naozaj deje doma a najviac ohrozené sú detičky do piatich rokov. Zoznam produktov, ktoré by ste radšej mali schovať, je na ďalšej strane.