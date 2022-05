Policajt pred 5 rokmi zastrelil Tomáša († 17), dodnes nie je potrestaný: Zúfalé slová matky

Nevedia sa dočkať spravodlivosti. Takmer pred 5 rokmi prenasledovala policajná hliadka v Novej Bani (okr. Žarnovica) osobné auto.

Vodič Michal (24) na výzvy na zastavenie nereagoval, a tak jeden z policajtov - Vladimír N. (47) - vystrelil na unikajúce auto, pričom guľka zabila nevinného spolujazdca Tomáša († 17).Sudca pojednávanie už niekoľkýkrát odročil...

„Už to odročili možno aj päťkrát. Najskôr covid, potom rôzne ospravedlnenia a teraz kvôli jeho obhajcovi. Veľmi si želám, nech sa to skončí. Takto sa mi to dookola pripomína a syna mi to už aj tak nevráti. Kto niečo podobné nezažil, nevie, ako sa trápim. Ja sa čudujem, že som to prežila,“ hovorí nešťastná Tomášova († 17) mama Zuzana. Sudca v utorok odročil pojednávanie s policajtom Vladimírom N., ktorý je obžalovaný z trestného činu usmrtenia z nedbanlivosti, na september.

Jeho obhajca sa totiž nemohol dostaviť na súd, pretože mal iný prípad. Tragédia sa stala v júni 2017 vo večerných hodinách. Policajti neďaleko Novej Bane prenasledovali osobné auto. Vodič Michal (24) totiž na ich výzvu nezastavil. Po varovných výstreloch do vzduchu nasledoval výstrel na auto, v ktorom v tom čase sedeli štyria mladí ľudia. Následne vozidlo havarovalo. To, že Tomáša zasiahla strela do hrudníka, zistili policajti, až keď dorazili na miesto nehody.

Napriek podanej prvej pomoci sa ho už nepodarilo oživiť. Rok po tragédii odsúdili vodiča Michala za bezohľadnú jazdu na 6 rokov a 6 mesiacov. Problémy so zákonom mal tento mladík aj v minulosti, keď autom zaútočil na policajnú hliadku s úmyslom vyhnúť sa cestnej kontrole a viackrát viedol auto bez oprávnenia. Podľa informácií Nového Času už Michala prepustili na slobodu.