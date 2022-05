Požiar v nitrianskom domove dôchodcov mohol skončiť tragédiou: Na povrch vyplávali desivé skutočnosti

Pred horiacim peklom unikli o vlások!

Na smrť vystrašených starčekov z domova dôchodcov v Nitre museli v nedeľu večer evakuovať po tom, ako v jednom z bytov vypukol požiar. Niektorých niesli hasiči na rukách, iných evakuovali pomocou rebríkov s plošinami. Po niekoľkých dňoch však vychádzajú najavo desivé skutočnosti. V prípade nutnosti by sa nikto nevedel dostať von po požiarnom schodisku. Dôvod? Bolo zamknuté a kľúč niekto ukradol.

Ak by aj hasiči a vydesení ľudia museli schodisko použiť, mali by smolu, tadiaľ totiž cesta von neexistovala. „Bohužiaľ, áno, na toto schodisko sa nedalo dostať. Kľúč zo skrinky niekto ukradol. Obyvatelia ho nemajú, ale mala by ním disponovať asistentka bývania,“ potvrdil Tomáš Holúbek, hovorca magistrátu, ktorý zariadenie prevádzkuje.

„To, že ho nemajú ani obyvatelia, je problém, ktorý budeme riešiť. Chceme, aby tu bola každú noc, aj cez víkendy, strážna služba, ktorá by mala na starosti aj kľúče od núdzových východov.“ Pri požiari domova dôchodcov by zrejme nastal veľký problém, keby hasiči chceli pri evakuácii použiť núdzové schodisko. Zvolili však iné riešenie.