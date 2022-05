Desivá kolízia kamióna s autobusom pri Sládkovičove: Prišlo vodičovi krátko pred zrážkou zle?!

Smrti ušli len o vlások! V stredu ráno na ceste medzi Sládkovičovom a Galantou došlo k vážnej nehode autobusu s nákladiakom s návesom.

Vodič (45) autobusu prešiel podľa polície z nezistených príčin do protismeru, kde narazil do nákladného auta. V autobuse sa viezlo viac ako 20 ľudí, z toho 12 utrpelo zranenia. Šofér autobusu absolvoval v nitrianskej nemocnici operáciu. Linkový autobus z Galanty prevážal v stredu v skorých ranných hodinách ľudí do práce, školy či na nákupy.

„Ranná nehoda medzi linkovým autobusom a nákladným autom Iveco sa stala v úseku Galanta – Sládkovičovo,“ informovala policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Podľa prvotných informácií sa v autobuse viezlo 20 osôb. „Z miesta nehody odviezli záchranári 3 osoby s podozrením na ťažké zranenia a 9 osôb sa malo zraniť ľahko. Vodiča autobusu vo vážnom stave previezli leteckí záchranári do nitrianskej nemocnice. Vodič kamióna sa pri nehode nezranil,“ doplnila. Čo presne sa stalo, zatiaľ nik netuší. Policajti už prišli s viacerými verziami.

Vodič (45) autobusu bol podľa nadriadeného vynikajúci šofér. „Cestujúci spomínali, že bol v Sládkovičove dosť bledý. Mal sa napiť vody a pokračovať v ceste. Vôbec neviem, čo sa mohlo stať. Pracuje u nás 2 roky a neviem si to vysvetliť. Našťastie nie je nikto mŕtvy,“ povedal Štefan Perecz zo SAD Galanta.