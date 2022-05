Zoroslav Kollár uzavrel dohodu o vine a treste: Pčolinský sa bráni zubami-nechtami

Podnikateľ Zoroslav Kollár uzavrel s prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dohodu o vine a treste.

Pre TV Markíza to potvrdil jeho advokát Adrián Kucek. "Dohodu teraz musí schváliť súd. Podnikateľ Zoroslav Kollár sa koncom apríla priznal k podplácaniu. "Konanie je vytýčené na záver budúceho týždňa, rozhodovať bude sudkyňa Ružena Sabová. Na čom presne sa prokurátor s Kollárom dohodli právnik nechcel špecifikovať," dopĺňa televízia.

Podnikateľ Zoroslav Kollár sa koncom apríla priznal k podplácaniu.

Ľudovítovi Makóovi podľa jeho výpovede dal obálku so 40-tisícami eurami. Makó tvrdí, že peniaze išli vtedajšiemu námestníkovi SIS Borisovi Beňovi a exšéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému za to, aby zastavili sledovanie Zoroslava Kollára. „Zoroslav Kollár nikde vo výpovedi neuvádza, že by úplatok odovzdal mne,“ uviedol bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský exkluzívne pre televíziu, ktorý má zápisnicu z Kollárovej výpovede k dispozícii.

„Zoroslav Kollár povedal jednu vec. Ľudovítovi Makóovi dal peniaze za priateľskú službu. Ďalej však neriešil, čo s peniazmi urobil. Ani nevedel, za čo tie peniaze Makóovi dal,“ povedal nedávno Pčolinský pre televíziu.

Exšéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského (44) v utorok prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžaloval z prijatia úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. V súvislosti s touto kauzou pritom strávil už pol roka za mrežami. Prípadom sa teraz bude zaoberať Špecializovaný trestný súd so sídlom v Pezinku.