Šimečka si kopol do Matoviča: Ľuďom treba rýchlo pomôcť a nehádať sa o jeho megalomanskom pláne!

Namiesto rýchlej pomoci ľuďom sa koalícia háda o ďalšom megalomanskom pláne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. Myslí si to predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Pomoc rodinám by mala byť podľa neho adresná.

"Iné európske krajiny pomoc pre ľudí pred infláciou už dávno prijali. Je viac adresná a najmä rýchla. Aj na Slovensku by to šlo. Stačilo by zvýšiť a rozšíriť pomoc v hmotnej núdzi, alebo zvýšiť príspevok na bývanie a umožniť ho čerpať širšiemu okruhu ľudí. Bolo by to adresnejšie aj lacnejšie. Dá sa to. Len nie vtedy, keď minister Matovič riadi verejné financie ako očkovaciu lotériu," skonštatoval v stanovisku Šimečka.

Matovičov nápad "rozhádzať" miliardu eur ročne považuje šéf PS za nedomyslený a neadresný. "A tak sa koalícia ďalej háda. A keď sa nakoniec nejako dohodnú, doplatíme na to všetci a mnohým ľuďom v núdzi to nepomôže vôbec," uzavrel.