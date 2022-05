Pozor, hygienici bijú na poplach: Máte toto v kuchyni aj vy?

Hygienici varujú pred nebezpečnou nylonovou kuchynskou špachtľou, ktorá sa môže nachádzať na trhu na Slovensku. Oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR z Rakúska cez systém rýchleho varovania pre pre potraviny a krmivá. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.

Špachtľa obsahuje primárne aromatické amíny, preto sa výrobok sťahuje z trhu.

Ide o nylonovú kuchynskú špachtľu s kovovou rukoväťou značky Alpina. Má dĺžku 36 centimetrov, EAN kód je 8711252146003, iné označenie je Art. Nr. 14600, výrobné číslo je 2081694. "V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia primárnych aromatických amínov, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, na základe čoho sa výrobok sťahuje z trhu," priblížil Eliáš

Nemecká spoločnosť TEDi GmbH & Co. KG, Dortmund dodala predmetný výrobok aj do predajní TEDi v SR. "ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR, uviedli hygienici. Keďže sa výrobok ešte môže nachádzať na slovenskom trhu, ÚVZ odporúča spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali a už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.