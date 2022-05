Po médiách nech radšej nechodí: Policajný prezident Hamran by mal byť zdržanlivý, tvrdí Kollár

Policajný prezident Štefan Hamran by mal byť zdržanlivý a dávať si pozor na vlastné správanie.

Pred pondelkovou koaličnou radou to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Reagoval tak na vyjadrenia Hamrana v súvislosti údajnou plánovanou policajnou akciu zameranou na ľudí z bývalého inšpekčného tímu Oblúk, sudcov a prokurátorov. Kollár podľa Hamrana "sadol na lep" lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi, hoci má prístup k informáciám z bezpečnostnej rady.

"Nech nie je premúdrený pán prezident, v prvom rade nech je zdržanlivý," podčiarkol Kollár s tým, že keby Hamran nechodil po médiách, urobil by lepšie. Práve on totiž podľa Kollára hovoril o spornej informácii. Kollár ju podľa vlastných slov nemá z Bezpečnostnej rady SR, no počul o nej v parlamente od poslancov, ktorým o tom mal hovoriť sám Hamran. Predseda NR SR podľa vlastných slov nehovoril počas víkendovej diskusnej relácie o zásahu polície, ale o tom, že má prebiehať nejaká akcia. Z informácií o situácii v polícii má byť podľa neho jasné, o čo ide.

Hamran v pondelok odmietol tvrdenia Fica o avíze na policajnú akciu zameranú na ľudí z bývalého inšpekčného tímu Oblúk, sudcov a prokurátorov. Na bezpečnostnej rade štátu podľa neho nič také neodznelo. Tvrdí, že hovoril o akcii, ktorá už bola medializovaná. Deklaroval, že nikdy Bezpečnostnú radu SR neinformoval o príprave nejakej akcie.