SaS odmieta vyššie alebo nové dane: Matovič už s nimi nechce viac rokovať

SaS chce cieliť pomoc na tých, ktorí to naozaj potrebujú, vlastné návrhy predstaví v pondelok koaličným partnerom.

Novinárom to pred rokovaním koaličnej rady povedal šéf SaS Richard Sulík. Jeho strana odmieta vyššie dane či nové dane. Výdavky na opatrenia by mohli byť podľa jeho slov nižšie, keby sa obmedzili na tých, ktorí pomoc naozaj potrebujú. Vie si predstaviť navýšenie deficitu či financovanie z tzv. nadpríjmov. Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič vyhlásil, že s SaS už vyjednávať nebude.

"Štátny rozpočet má tzv. daňové nadpríjmy, vďaka inflácii prišlo viac peňazí, ako sa rátalo, to sú stovky miliónov eur. Takisto si vieme predstaviť súhlasiť s vyšším deficitom, aj tam sú nejaké rezervy," ozrejmil Sulík pred novinármi. Viac konkretizovať nechcel, návrhy najprv predstaví koaličným partnerom. Zopakoval, že návrh týkajúci sa daňového bonusu by v konečnom dôsledku vzal chudobným a dal bohatým.

Sulík dodal, že doteraz v SaS žiadny písomný návrh nevideli, nebolo to v medzirezortnom pripomienkovaní, návrhy podľa jeho slov doniesol šéf OĽANO a minister financií Igor Matovič pod pazuchou na vládu.

Matovič tvrdí, že návrh pôjde v stredu (18. 5.) na vládu a vo štvrtok (19. 5.) do parlamentu. "S SaS už vyjednávať nebudeme, absolvoval som s nimi štrnásť rokovaní," povedal novinárom v reakcii na to, že Sulík navrhoval ako jednu z možností navýšenie deficitu. "Keď chcú urobiť dobrú vec, nech zahlasujú," dodal. Doterajšie rokovania s SaS označil za nekonštruktívne. Na slová Sulíka o tom, že nevidel konkrétny návrh, reagoval, že šéf SaS klame.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si myslí, že Matovičove návrhy by na vláde mohli prejsť, no dôležité budú hlasy v parlamente. Ak by to nešlo tento týždeň na vládu, považoval by to za problém. Dohodnúť sa podľa neho musí Matovič so Sulíkom. Zdôraznil, že treba brať do úvahy právo veta.

Myslí si, že by sa mohli dohodnúť so sektormi z oblasti bankovníctva, hazardu, energetiky. "Mám signály, že by boli ochotní sa o tom rozprávať. V tom prípade by ani Richard Sulík nebol zásadne proti tomu, pokiaľ by to nebolo zvyšovanie daní, ale jednorazový alebo dvojročný odvod, proste podelenie sa o terajšie nadzisky, s ktorými by sme mohli kryť sociálnu sféru," povedal Kollár s tým, že o tom so Sulíkom hovoril.

Poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga vyhlásil, že jeho strana bude s SaS rokovať. Verí, že vláda v stredu prijme balík pomoci. Sulíkov návrh o zväčšení deficitu si vie predstaviť ako krajnú možnosť. Bol by rád, keby sa dohodli na daniach z alkoholu, hazardu, prípadne keby debatovali o dani pre ropné spoločnosti. "Tí, ktorí majú obrovské profity, vzhľadom na túto situáciu, či by nemali byť solidárni," doplnil.