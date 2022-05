Tieňový premiér Matovič: Kolegov drží v hrsti! Komu preberá agendu?

Všetkým lezie do kapusty. Šéf OĽaNO Igor Matovič (49) musel odísť z pozície premiéra po roku vo funkcii, keďže s ním nezvládli pracovať koaliční partneri.

Opisovali, že pre jeho chaotickosť, nesystémovosť a rôzne výstrelky bol nespôsobilý viesť vládu. Matovič sa tak stal šéfom verejných financií a na niekoľko mesiacov sa stiahol do úzadia. Posledné týždne ho však opäť pravidelne vídať v rôznych sporoch s viacerými ministerskými kolegami. Tým sa pravidelne montuje do roboty a hovorí im, ako majú svoju prácu vykonávať, aby bol spokojný.

Mária Kolíková (47), ministerka spravodlivosti

Dlhodobo je známe, že Matovič má v zuboch aj ministerku spravodlivosti Kolíkovú. O nej v minulosti hovoril, že k nej už nemá dôveru. Problémy mala Kolíková nedávno najmä pre súdnu mapu, ktorá dlho nemohla prejsť aj pre odpor Matovičovho hnutia OĽaNO. Nie­ktorí poslanci blokovali jej prijatie pre premiestnenie súdov z rôznych okresných miest. V minulosti sa dokonca vyjadril aj tak, že Kolíková okupuje ministerstvo a treba s tým niečo robiť.

Narážal na to, že Kolíková po odchode zo Za ľudí prešla do SaS a strana tak získala štvrté kreslo vo vláde, čo Matovič považoval za porušenie koaličnej zmluvy. Tá sa však doteraz neotvorila a všetko zostalo po starom s tým, že koalícia naďalej funguje. Okrem toho na Kolíkovú prskal síru aj preto, že podľa neho spáchala podvod pri prenájme budovy ministerstva. Tá sa bránila, že všetko prebehlo v súlade so zákonom.

Eduard Heger (46), premiér

Predseda vlády pod šéfom OĽaNO

Heger sa dostal do čela vlády po mesiac trvajúcej koaličnej kríze. Dovtedy nenápadný minister a podnikateľ sa tak stal známym pre takmer každého obyvateľa Slovenska. Koaliční partneri opisujú ministerského predsedu ako toho, ktorý obrusuje hrany a koná až potom, čo sa všetci vo vláde dohodnú. Jeho nadriadeným je však zo straníckej línie práve Igor Matovič, ktorý je predsedom OĽaNO.

Heger síce hovorí, že je svojprávny a koná sám za seba, formálnym šéfom koalície však stále zostáva Matovič, ktorý má veľký vplyv na poslancov hnutia. Matovič tak svojím neustálym pálením po kolegoch z vlády vytvára obraz, že ho Heger nevie ukontrolovať natoľko, aby nezatieňoval jeho premiérsku pozíciu. Rozdiel vidieť aj na vzťahoch s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorú Matovič ohovára všade, kde môže. Heger sa na­opak snaží s hlavou štátu vychádzať dobre a koordinovať kroky.