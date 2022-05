Prvé smutné výročie od obrovských povodní v Rudne nad Hronom: Ako vyzerá obec rok po ničivej tragédii?

Presne pred rokom zasiahla obec Rudno nad Hronom (okr. Žarnovica) prívalová povodeň.

Stalo sa to potom, keď výdatné dažde spôsobili pretrhnutie vodozádržnej hrádze nachádzajúcej sa nad obcou. Do dediny sa valila viac ako 2-metrová vlna. Brala so sebou kamene, stromy, mosty, autá, zaplavovala domy, ale zobrala aj to najcennejšie – život exstarostu Stanislava Lukyho († 68). Na odstraňovaní materiálnych škôd sa podieľali desiatky hasičov, dobrovoľných hasičov i armáda. Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá obec dnes a aké známky na nej tragécia zanechala.

„Je mi ťažko, keď si na to spomeniem,“ začal starosta Marián Šurjanský. „Bol som na mieste tesne predtým, keď sa hrádza roztrhla. Voda pretekala medzi skaly, ale bolo mi odprezentované, že je to normálna vec, takže som tomu neprikladal žiadnu váhu,“ pokračoval starosta, ktorý ani vo sne nečakal, že sa stane to, čo sa stalo. „Bolo to ťažké. Ľudia v stave zúfalstva, pomoc od štátu dlho neprichádzala. Neskôr však boli odškodnení. Verím, že sa obec zomkne a pôjdeme ďalej,“ hovorí optimisticky starosta.

„Materiálne škody sú jedna vec a vyhasnutý život druhá. Dovolím si povedať a dúfam, že takáto prívalová vlna už nepríde, lebo sa nemá čo pretrhnúť. Ak však prídu intenzívne dažde, určite sa potok bude vybrežovať, ale to, čo bolo pred rokom, už nepredpokladám,“ uviedol Šurjanský s tým, že miesto a torzo pretrhnutej prehrádzky zostalo zatiaľ nezmenené a vodu z hôr by mali brzdiť dve nižšie zrekonštruované prehrádzky. Škody po prívalovej povodni sa vyšplhali na pol milióna eur.