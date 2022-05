Nechutná zvrátenosť! Muž onanoval na ulici, no zašiel ešte ďalej: Hnus, čoho boli okoloidúci svedkami

Až trojročný pobyt za mrežami hrozí v prípade preukázania viny pred súdom 38-ročnému Michalovi Č. z Bratislavy, ktorému vzniesol obvinenie z trestného činu výtržníctva poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II.

Ako na sociálnej sieti informovala bratislavská krajská polícia, obvinený muž v piatok krátko pred 13:30 na Šíravskej ulici, na mieste verejnosti prístupnom, ležiac na chrbte so stiahnutými nohavicami onanoval, pričom do análneho otvoru si zasúval gumený obušok. Toto konanie vzbudilo pohoršenie u viacerých osôb a následne do pár minút od prijatia telefonického oznámenia bol muž hliadkou Policajného zboru obmedzený na osobnej slobode. Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia z trestného činu bol umiestnený v cele policajného zaistenia.