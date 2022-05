Kto je najväčší homofób? Medzi nominovanými sú expremiéri aj biskup: Hanba, čo zapotili!

Medzi nominovanými anti-ceny Homofób roka sú expremiéri Robert Fico (Smer-SD) aj Igor Matovič (OĽaNO), biskup Jozef Haľko, ale aj tenista Martin Kližan.

Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko vyhlásili desiaty ročník anticeny a zverejnili nominácie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii, ktorí si spoločnosť pripomína 17. mája. Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher informoval, že do hlasovania sa môže do 4. júla prihlásiť každý na webstránke ludskeprava.sk/homofob. Vníma to ako spôsob vyjadrenia úcty LGBT ľuďom a záujmu o ich ľudské práva. Zároveň odporučil každému, kto chce svoj postoj prezentovať aj verejne, aby si na odev pripli dúhovú stužku.

Weisenbacher podotkol, že aj na tom, ako sa zmenili nominované výroky za dekádu existencie tejto ankety, vidia, ako sa zmenila slovenská spoločnosť. Nominované výroky sa podľa riaditeľa IĽP môžu považovať na jednej strane za hanebnú snahu získavať politické body šírením nenávisti, no na druhej za jasný výraz bezradnosti voči postupnej akceptácii LGBT menšiny širokou verejnosťou v určitých kruhoch. „Už len samotný fakt, že sa diskutuje o situácii trans ľudí je významným posunom. Teraz stojíme pred úlohou tento diskurz oslobodiť od vulgárnosti, nenávisti a škodlivých stereotypov,“ uviedol Weisenbacher.