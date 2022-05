Nad mzdami učiteľov sa rozčuľujú aj žiaci: Takýto plat si zaslúžia naši učitelia!

Nevedia sa dohodnúť! Priemerná mzda učiteľov sa pohybuje v rozmedzí od 861 do 1 521 eur. Hoci od júla im stúpnu platy o 3 %, podľa pedagogických zamestnancov je to žalostne málo, a tak na polovicu júna ohlásili protest.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Minister školstva Branislav Gröhling (48) tvrdí, že sa postaví do jeho čela a povedie ho pred ministerstvo financií.Jedna vec je, aký plat by si predstavovali učitelia, tá druhá, koľko by im dopriali ich žiaci. Odpovede, ktoré sme zisťovali na školách, boli skutočne prekvapivé.

Triednej 2 tisíc eur

Boris (9), Košice

- Ja by som mojej triednej učiteľke doprial 2-tisícový plat. Určite si ho zaslúži, lebo musí zvládnuť naraz 30 detí v triede a aj mňa. Učitelia na nás musia dávať pozor skoro celý deň, aby sa nám nič nestalo. Veľa nám pomáhajú a vďaka nim sa učíme to najdôležitejšie, čo potrebujeme. Podľa mňa toto povolanie nie je vôbec ľahké.



Aj milión, ale niektorým len 50 eur

Tomáš (8), Bernolákovo

- Našej triednej by som dal aj milión, lebo je miliónová. Vôbec na nás nekričí a je veľmi dobrá. Ale niektorým pani učiteľkám by som dal menej, asi len tak 50 eur, no za to by si asi nič nekúpili.