Ústretový postup by mohol zmeniť aj postoj Sulíka: Kollár je za dohodu s firmami

Cestou k dohode celej koalície v rámci schvaľovania protiinflačného balíčka by mohlo byť spoločné rokovanie a dohoda vlády so spoločnosťami, ktorých nadmerné zisky majú byť zdanené.

Myslí si to predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý v diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že ústretový postup firiem by mohol zmeniť aj postoj Richarda Sulíka a strany SaS.

"Som presvedčený, že by pomohlo, ak by sme to len tak nenariadili, ale sa s firmami vrátane bankového sektora stretli a dohodli sa na tom, koľko a akým spôsobom môžu v týchto ťažkých časoch prispieť. Verím, že aj firmy budú ústretové," zdôraznil Kollár.

"Toto by mohlo presvedčiť aj Richarda Sulíka, ktorý ich v rámci svojej politiky legitímne bráni," povedal Kollár. Spolu so svojím kolegom v diskusii, predsedom Smeru-SD a poslancom parlamentu Robertom Ficom sa zhoduje v tom, že okrem zdanenia nadmerného zisku bohatých firiem by sa mal opätovne zaviesť bankový odvod.

Fico je dokonca za to, aby bol tento odvod aj trojnásobne vyšší ako v minulosti. "My v každom prípade musíme hľadať zdroje tam, kde sú, a musíme ich poskytnúť rýchlo," uviedol o nutnosti opatrení proti zdražovaniu. Uistil, že za zdanenie nadmerných ziskov a bankový odvod jeho strana v parlamente zahlasuje, bude však proti tomu, ak by sa mali prostriedky na protiinflačný balíček negatívne dotknúť príjmov samospráv. "Za toto nikdy nebudeme hlasovať, aby sa bralo samosprávam. Tie nebudú mať potom inú možnosť, ako zvyšovať miestne dane," upozornil Fico na jeden z krokov, ktoré avizovali samosprávy ako vynútenú reakciu na nižšie príjmy pre mestá a obce.