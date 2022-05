Tajomný príbeh z Archívu mesta Bratislava: Žena troch katov a záhada jej mečov

Kat bol v minulosti obávanou, zároveň veľmi dôležitou postavou našej metropoly. Svedčí o tom mnoho zápisov skrytých v Archíve mesta Bratislavy.

Dávne listiny odhaľujú aj príbeh ženy, ktorej život sa točil od narodenia okolo katovského remesla. Bola nielen dcérou a manželkou dvoch katov, ale aj matkou jedného z posledných majstrov tohto remesla. Po jej stopách pátral archivár Ján Kúkel, ktorý nám poodhalil množstvo zaujímavostí zo života mestských katov.

Kat sa musel vyznať v mučení

Pred samotným súdom bolo potrebné, aby sa zločinec priznal. Výsluchy trvali niekoľko dní. Ak sa obvinený nepriznal hneď, kat mu ukázal mučiace nástroje. V Bratislave sa najčastejšie naťahovalo na škripec a pálilo sviečkou. Účinné bolo aj pichanie klincami, ihlami a pálenie železom.Trest smrti bol najťažším trestom. Okrem zvyčajného obesenia sa vešalo na hák za rebro, upaľovalo sa, topilo alebo lámalo na kolese.

Práca archivára so sebou prináša aj nečakané prekvapenia. Keď začal Ján Kúkel z Archívu mesta Bratislava pátrať po katoch a ich osudoch v Prešporku, natrafil na mnohé záhady. Prvé zmienky o tom, ako mesto súdilo a trestalo ľudí vo svojom chotári, siahajú už do konca 13. storočia. Na právo meča udelené panovníkom však bolo treba počkať až do roku 1451. Vtedy ho spolu s inými výsadami udelil mestu gubernátor Ján Hunyadi. Bratislava mohla zatýkať i súdiť zločincov podľa potreby. Právo meča neskôr rozšíril kráľ Matej Korvín.

Meče pána kata

Byť zločincom v dávnych dobách sa rozhodne nemuselo vyplatiť. V stredoveku žil kat priamo v budove radnice, kde mal poruke žalár aj mučiareň. Tam bolestivými metódami presviedčal pri vypočúvaní obvineného a súdny aktuár s pisárom všetko podrobne zaznamenávali. Po vynesení rozsudku ho kat musel vykonať. Nie vždy skončil odsúdený s trestom smrti. Ak však došlo k najhoršiemu, malo mesto pripravenú nielen šibenicu, ale katovi zakúpilo aj meče pomocou ktorých odsúdených popravoval.

Dva takéto katovské meče ukrýva vo svojich depozitároch aj Múzeum mesta Bratislavy. V roku 1871 darovala istá Mária Spindlerová dva katovské meče do muzeálnej zbierky. Dodnes na nich možno vidieť mnohé rytiny. Tie zobrazujú odsúdených na smrť, napríklad obesenca i neboráka popravovaného sťatím mečom. Nápisy na oboch mečoch sú však zahalené tajomstvom, podobne ako pôvod či osudy oboch nástrojov smrti.