Len desaťročný Albert ratoval otca po zavalení lavínou: Prežil momenty hrôzy, druhý krát sa narodil

Nestratil duchaprítomnosť a svojmu milovanému tatinovi zachránil život! Horskí záchranári v utorok zasahovali v Malej Studenej doline.

Otca so synom tam strhla na Baraních rohoch lavína, s ktorou sa rútili stovky metrov a prepadli cez skalný prah. Čech Vilém (32) skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici. Život mu zachránilo pragmatické rozmýšľanie synčeka Alberta (10). Ten okamžite vedel, čo robiť, otca spod nánosov snehu vyhrabal a utekal skoro kilometer po pomoc.

K nešťastnému odtrhnutiu lavíny s Vilémom (32) a jeho synom Albertom (10) došlo v utorok popoludní. „Obaja padali s masou snehového splazu niekoľko stoviek metrov a prepadli sa aj cez skalný prah. Po prijatí informácie sme okamžite požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov a spoločne sme leteli do Malej Studenej doliny. Otca, ktorý mal viaceré zranenia v oblasti chrbtice, bedra a stehna, sme ako prvého po ošetrení transportovali do popradskej nemocnice. Následne sa helikoptéra vrátila po syna, ktorý nemal zranenia, ale bol otrasený a podchladený,“ prezradili z Horskej záchrannej služby. Doslova hrdinsky sa zachoval iba 10-ročný Albert, ktorý otca zo snehu vyhrabal a sám utekal po pomoc do asi kilometer vzdialenej chaty. Tatko Vilém (32), ktorý leží po operácii v popradskej nemocnici, netají, že nebyť syna, nevie, ako by to všetko dopadlo...

Nahlas si premyslel záchranu

Mladý otec rodiny zo Vsetína je horolezcom a skialpinistom. „Syna k týmto športom tiež vediem. Je dobrý lyžiar a absolvoval so mnou už mnoho lyžiarskych túr. Tentoraz sme si chceli ešte užiť sneh v Tatrách. Zajednali sme si ubytovanie na Téryho chate,“ začína rozprávanie o dramatickom zážitku so šťastným koncom Vilém. Odtiaľ mali naplánované prejsť cez Baranie sedlo na Chatu pri Zelenom plese a tam prespať.

„Bol slnečný deň, nikam sme sa neponáhľali a pred obedom sme z Téryho chaty spolu so synom a kamarátom vyrazili na túru. Kamarát bol rýchlejší, lebo my so synom sme si chceli užiť krásny deň. Samozrejme, že sme mali ako ja, tak aj syn komplet lavínovú výbavu. Okolo jednej hodiny syn spustil celkom veľký splaz, ktorý sa ďalej zväčšoval, až sa z dvoch strán zosúval sneh z dvoch tretín svahu,“ spomína na osudné okamihy.