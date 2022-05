Zázračné plavky, ktoré si zamiluje každá žena: Na tampóny či vložky si ani len nespomeniete

Časy, keď ženy v lete posielali mužov s deťmi na kúpaliská či k jazeru a samé zostali doma, sú už dávno preč.

Aj počas svojich dní sa môžu s pocitom istoty opaľovať, športovať, užívať si zábavu na kúpalisku či pláži bez toho, aby sa obávali zašpinenia. Dnes už je mnoho prostriedkov na to, aby sa žena cítila slobodná aj počas tohto menej príjemného obdobia v mesiaci.

Na trhu je novinka, ktorá poteší všetky ženy - plavky, s ktorými sa nemusíte báť ísť k vode ani počas menštruácie. Opaľovačky BTWS (by the way slovenské) vyzerajú ako bežné, sexy plavky, ale dokážu divy. Starosti spojené s menštruáciou môžete hodiť za hlavu a svoje letné aktivity si môžete užívať plnými dúškami.

Na jednorazové tampóny či vložky si ani len nespomeniete. Tieto plavky zvládnu objem až 3 tampónov a sú skvelým riešením k vode aj pre čerstvé mamičky počas šestonedelia. Navyše sú ekologické, antibakteriálne, maximálne diskrétne a znesú až 200 praní. Zvládnu aj silnejšiu menštruáciu a poradia si aj so slabou inkontinenciou.

Tajomstvo úspechu spočíva v ich prevedení. Plavky majú všitú extra savú superabsorbčnú, nepriepustnú, avšak priedušnú vrstvu s hrúbkou len 2 mm. Sú teda pohodlné na nosenie i sedenie. A netreba sa báť ani toho, že nebudete štýlová. Na výber sú rôzne strihy opaľovačiek BTWS – klasické čierne basic, s mašľou na zaväzovanie či hip s vyšším pásom, ale aj s hravým farebným vzorom v klasickom strihu, i sexi bikiny. V širokom výbere si nájde každá tie svoje.